Mini Archer 簡單好玩的弓箭射擊遊戲（iPhone, iPad）

「Mini Archer」是一款卡通風格的弓箭射擊遊戲玩法很簡單玩家在遊戲中最重要的任務就是射中前方的各種靶心，

每回合都有 15 支箭可以使用依照所射中的位置可獲得 10～30 分的成績若能射中靶心則可取回一支箭並獲得 一枚獎勵金幣但若沒射中靶心則會消耗一支箭當箭都用完時就會總結成績。

除了一般的「射擊模式」外也可以選擇「限時模式」來挑戰在 40 秒的時間內需儘可能的射擊箭射越多可累積越高的分數。遊戲搭配輕鬆的音樂與擬真的射箭音效玩起來莫名有舒壓的效果。

箭靶一開始都是固定不動的只有高低遠近的差別但挑戰到一個程度後箭靶會開始加入移動的元素會緩緩的上下移動這時玩家就需要抓準時間差才能有機會射中靶心囉！喜歡玩射箭遊戲的朋友可以來玩看看哦！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Mini Archer

Mini Archer 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Nanovation, LLC

Nanovation, LLC 官方網站： http://www.nanovationlabs.com/

http://www.nanovationlabs.com/ 軟體性質： 免費軟體

免費軟體 系統支援： iOS 9.0 以上

iOS 9.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Mini Archer」即可下載安裝或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

遊戲畫面：

初次進入遊戲會看到簡單的玩法教學按下「DONE」後就可以選擇要玩的模式。

如果選擇「ARROW MODE」有 15 支箭可以使用射中靶心就能取回一支箭並獲得 30 分與 1 枚金幣。

每回的箭靶都會改變位置與高度最後甚至還會移動來增加困難度。