[限時免費] Raven 實體照片掃描器，可再加入邊框與濾鏡！（iPhone, iPad）

家裡的老照片每隔一段時間就會想要拿出來回味一番可是若要將這些充滿回憶的照片透過網路來分享就必須利用翻拍的方式來處理，

「Raven」就是一款可以將實體照片快速掃描成數位檔案的 App。

使用它來翻拍照片可自動辨識出照片的邊緣位置並會校正歪斜視角若不夠準確也可以再手動調整所以拍照時不需事先固定手機位置怎麼拍都不怕把照片搞歪不過這款 App 並沒有去除炫光的功能所以翻拍照片時需要注意一下照片是否有反光的問題哦！

照片成功翻拍後可再視狀況加入特別的濾鏡效果並有 4 款不同的邊框可選用就像用拍立得拍出來的照片一樣其中 3 款邊框還可加入標題與描述文字英文的部份有多款字型可選擇讓你還能在上面寫下感想與心情再將照片分享出去這樣就算親朋好友分散各地也能透過網路一起回味當年的美好趣事囉！

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▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱： Raven: Photo Scanner

Raven: Photo Scanner 軟體語言： 英文

英文 開發人員： Ahmet Serdar Karadeniz

Ahmet Serdar Karadeniz 官方網站： https://www.rayinformatics.com/

https://www.rayinformatics.com/ 軟體性質： 限時免費超過指定日期後將調回原價

系統支援： iOS 10.0 以上

iOS 10.0 以上 網路需求： 不需網路即可使用

不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Raven Photo」即可下載安裝或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

使用方法：

第1步 可選擇拍照或從相簿中選取已存在的翻拍照片。

第2步 翻拍好後程式會自動辨識出照片的邊緣位置如果不準確的話可再手動調整在上方會有放大圖讓你更好對位置。調整好後按下右上角的「Next」。

第3步 若照片的角度不對可按下方的按鈕來旋轉接著再按「Next」即可選擇套用濾鏡效果也可以不用直接再按「Next」。

第4步 點擊畫面任一處可循環切換不同的邊框效果。