祕密都說給自己聽！「Talk to Myself」與自己的對話聊天室

       

每個人都需要一個樹洞，可以把心中的祕密都說給它聽，如果你還沒找到那個屬於自己的樹洞，，

也許可以來試試「Talk to Myself」。

它是一個像 LINE 聊天室的地方，但這個聊天室裡只有你自己，可以在需要的時候，到這裡來把那些不能跟別人說的話都說出來，無論是快樂還是難過，生氣還是委屈，全都可以如實寫下，不需用華麗的詞藻來多加修飾，不用擔心他人評價，可以沒有負擔的抒發心情。

除了文字以外，也可以加入圖片，當做日記來寫也是很不錯的哦！可設定 4 位數字的密碼，所有寫下的文字都只有自己才能看得到。來吧！來這裡坦率的面對真實的自己吧！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：Talk to Myself
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Horizon Corp.
  • 官方網站：http://www.talktomyself.com/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 12.0 以上 / Android 5.0 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本
    •  

    操作畫面：

    開啟程式後，可在「Sotry of Mine」的格子中幫自己的聊天室取個名稱，接著點擊「Sign in with Google」使用 Google 帳號登入，就能看到自己專屬的聊天室了。



    在下方就可以輸入想要寫下的文字內容，按下「Send」即可送出到聊天室中。點擊左下角的圖示可開啟相簿加入照片。



    點擊右上角的選單鈕可展開右側的選單，有 3 種主題可選擇。若想要提高安全性，可開啟「Lock」使用密碼來上鎖。

    最後更新：06-23, 2022 上午 11:00

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