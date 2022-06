Posted on

祕密都說給自己聽!「Talk to Myself」與自己的對話聊天室

每個人都需要一個樹洞,可以把心中的祕密都說給它聽,如果你還沒找到那個屬於自己的樹洞,,

也許可以來試試「Talk to Myself」。

它是一個像 LINE 聊天室的地方,但這個聊天室裡只有你自己,可以在需要的時候,到這裡來把那些不能跟別人說的話都說出來,無論是快樂還是難過,生氣還是委屈,全都可以如實寫下,不需用華麗的詞藻來多加修飾,不用擔心他人評價,可以沒有負擔的抒發心情。

除了文字以外,也可以加入圖片,當做日記來寫也是很不錯的哦!可設定 4 位數字的密碼,所有寫下的文字都只有自己才能看得到。來吧!來這裡坦率的面對真實的自己吧!

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱:Talk to Myself 軟體語言:英文 開發人員:Horizon Corp. 官方網站:http://www.talktomyself.com/ 軟體性質:免費軟體 系統支援:iOS 12.0 以上 / Android 5.0 以上版本 網路需求:不需網路即可使用 軟體下載 :iPhone 版本、Android 版本

操作畫面:

開啟程式後,可在「Sotry of Mine」的格子中幫自己的聊天室取個名稱,接著點擊「Sign in with Google」使用 Google 帳號登入,就能看到自己專屬的聊天室了。





在下方就可以輸入想要寫下的文字內容,按下「Send」即可送出到聊天室中。點擊左下角的圖示可開啟相簿加入照片。





點擊右上角的選單鈕可展開右側的選單,有 3 種主題可選擇。若想要提高安全性,可開啟「Lock」使用密碼來上鎖。