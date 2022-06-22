「SnapTime」可自動加入拍攝時間、地點資訊的靜音相機

       

很多人都會使用手機的拍照功能來做記錄，雖然照片本身都會帶有拍攝日期、地點等資訊，不過並不會直接顯示在照片上，，

如果有需要的話，就必須透過其它的方式來查詢，若經常需要搭配日期地點來查看照片的話，那麼使用像「SnapTime」這樣的相機 App 會更加方便。

「SnapTime」是一款可以在拍照當下就將日期時間、拍照地點資訊戳印在照片上方的相機 App，除了拍攝靜態的照片外，也支援錄影功能及 1:1 的方形拍攝模式，無論是工作或生活上，只要有在拍攝影像中加入時間地點資訊的需求，都可以利用它來完成。

基本上一般相機的功能它都有，包含觸摸螢幕拍攝、自拍倒數、音量鍵拍攝、曝光調整、變焦、HDR 模式，還有黑白、棕褐濾鏡可以套用，想拍點個性風的照片也沒問題。另外它還有靜音拍攝的選項，可在拍照時選擇靜音或震動提示，不過某些機型可能不支援就是了，使用時請再注意一下囉！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：SnapTime
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：KIMSCOM
  • 官方網站：http://kimscom.com/biz/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：Android 4.4 以上版本
  • 網路需求：必須連接網路使用
  • 軟體下載在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「SnapTime」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。
    •  

    操作畫面：

    開啟程式預設為拍照模式，左右滑動可切換為錄影或方形模式。



    點擊右下角的「印章」可選擇日期、地點要顯示的位置。點擊右下角的「三」則可開啟曝光與變焦功能，可透過左右滑動滾輪來調整。



    在上方則有更多的功能可以選用。快門音效開關的部份，點擊可循環切換震動、靜音與音效，但並非所有機型都支援靜音快門。



    點擊「三」再點擊右下角的「齒輪」可進入設定選單。這邊就有很多項目可依需求來做調整。往下拉可分別調整相機與錄影的相關設定，再往下於「Stamp settings」的部份，點擊開啟「Photo location stamp」才會加入地點資訊。



    日期時間與地點都有多種顯示格式可以選擇。



    加入日期、地點的拍照效果如同下圖。進階版本還可以自訂文字的顏色、字體與大小，並可加入更多備忘錄、QR Code 等，可在程式的設定中查看相關說明。

    最後更新：06-22, 2022 下午 12:18

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