梗圖搜尋器「搜梗」懸浮按鈕、鍵盤工具，搜尋 Meme 梗圖超快速！

在網路上或聊天室裡，經常會使用一些趣味的梗圖來更表達情緒，即使是像＂黑人問號＂的老梗，，

現在也還是持續被拿來使用，甚至是出現更多不同的變化版本，但是每次想要使用梗圖都要上網搜尋再複製使用，等找到適用的梗圖可能都已錯過了最佳的回覆時機。

如果你超喜歡使用梗圖，那麼「搜梗」肯定是你必備的好幫手！它可以讓你在不離開原有的畫面下，直接使用關鍵字搜尋找到需要的梗圖，並可透過分享/複製貼上功能，將梗圖傳送到聊天室中，比起原來的找圖方式，速度絕對快上許多！遇到超愛的梗圖還可以加入收藏，下回想要使用時，就可以直接點選，不用再重新搜尋！

iOS 與 Android 都能下載到，不過 iOS 版本是放在＂鍵盤＂裡，而 Android 版本則是使用＂懸浮按鈕＂來實現，兩者的操作方式雖然有些差異，不過同樣都很方便使用，程式裡都有相當詳盡的操作教學，不用擔心不會使用哦！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：搜梗 軟體語言：繁體中文 開發人員：CMoney TECHNOLOGY CO.,LTD 官方網站：https://www.facebook.com/XLabMeme 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 13.0 以上 / Android 7.0 以上版本 網路需求：必須連接網路使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

操作畫面：

以下操作畫面以 Android 版本為例。程式在初次開啟時，都會有很詳盡的設定教學，跟著教學完成設定就可以準備開始使用囉！按下「點我允許」，再按下「允許」。





接著，點擊「去設定」找到「搜梗」後，將右側的開關打開，讓 App 的懸浮按鈕可以常駐在螢幕上方。





完成設定後，回到主程式，點擊上方的「看使用教學」，跟著指示模擬操作，就能學會如何使用囉！





這邊就來實際的使用。當需要梗圖時，只要點擊一下螢幕上的「搜梗」懸浮按鈕，就能立即輸入關鍵字來搜尋梗圖。





找到喜歡的梗圖後，就可以使用下方的分享功能，將梗圖傳送到聊天室中。有需要的話，還可以在梗圖上加入其它的文字哦！另外在下方可以選擇收藏該梗圖或是將梗圖保存到相簿中，方便分享到其它的地方。





選擇要分享的聊天室，就可以快速用梗圖回覆囉！





如果不想懸浮按鈕一直出現，可將其拖曳到下方的「X」關閉。之後需要時，還是可以下拉通知欄來快速開啟。





收藏的梗圖在點擊「搜梗」懸浮按鈕時，就可以在下方找到它們，可快速點選使用，不需再重新搜尋，使用更快速！點擊「管理我的收藏」就可以「長按」選取刪除不需要的圖片。點擊右上角的「上傳」還可使用自己的照片、圖片製作專屬的梗圖哦！