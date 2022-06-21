「Bubble Quod」想辦法把泡泡戳破！身體會忍不住一起動的物理益智遊戲

這世界上有一群人，在玩《超級瑪利歐》的時候，明明是用控制器在操控遊戲裡的角色進行闖關冒險，，

但身體卻也會忍不住跟著一起動，好像動身體可以幫助遊戲角色跳得更高、跑得更快一樣（並沒有），如果你就是這群人之中的一員，那麼玩「Bubble Quod」的時候，相信你的身體也會一起動起來！

「Bubble Quod」是一款物理益智遊戲，在其中玩家變身為一個被困在泡泡中的人，必須想辦法利用關卡場景中唯一存在的尖刺來刺破泡泡重獲自由，雖然前往尖刺的路上機關重重，但無論如何都要排除萬難刺破它！

遊戲共設計了 50 個關卡，隨著關卡的進行，會出現越來越多的謎題機關，但別擔心，這裡沒有任何生命值的限制，只要有耐心，絕對會有破關的一天！手繪風格的遊戲場景加上輕鬆活潑的配樂，玩起來還蠻有趣的，喜歡動動腦的朋友可以一起來試試。

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Bubble Quod 軟體語言：簡體中文,英文等 開發人員：Icestone Ltd 官方網站：https://icestonesoft.com/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 11.0 以上 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Bubble Quod」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

遊戲畫面：

開啟遊戲後，可在右側點選「國旗」切換不同的語言。





點擊「新遊戲」進入選取難度。





遊戲共有 50 個關卡，從第 1 關開始挑戰吧！





在關卡中一定會有個「尖刺」，位置不一定在何處，你得自己找，然後想辦法把泡泡送到尖刺戳破它。左側有方向控制桿，上下左右滑動就能移動泡泡，右側的按鈕則可讓泡泡跳起來。





戳破泡泡即可過關！





關卡會陸續的加入更多的機關，像是會晃動或旋轉的平台、需要按下按鈕的閘門、彈跳床、大風吹等，謎題將會越來越困難，但也越來越有趣哦！