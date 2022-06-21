[限時免費]「Remote Virtual KeyPad」讓 iPhone 變身為電腦的無線數字鍵盤

       

筆電為了方便攜帶，在一定尺寸下的鍵盤都沒有像標準鍵盤在右邊有一組獨立的數字鍵，若遇到需要大量輸入數字的時候，，

就會很頭痛，不過「Remote Virtual KeyPad」這個 App 可以讓我們將 iPhone 或 iPad 暫時的變身為電腦的無線數字鍵盤，雖然沒有實體鍵盤的手感，但比起用橫排的數字鍵輸入數字還是要方便許多。

一般的 PC 或 Mac 都可以使用，但需先下載免費的 Helper 程式到電腦上，並讓 iPhone 或 iPad 與電腦連上同一個網路就能進行連線。數字鍵的字體可依需求來調整大小，而除了數字鍵外也有導航鍵（Navigation block）可以使用哦！目前限時免費中，有需要的朋友可以把握機會下載來試試。

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：Remote Virtual KeyPad
  • 軟體語言：繁體中文,英文等
  • 開發人員：Evgeny Cherpak
  • 官方網站：https://cherpake.com/
  • 軟體性質：限時免費，超過指定日期後將調回原價
  • 系統支援：iOS 14.3 以上
  • 網路需求：必須連接網路使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Remote Virtual KeyPad」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
    •  

    使用方法：

    第1步 在 iPhone/iPad 上安裝好「Remote Virtual KeyPad」App，然後從「這裡」點擊「DOWNLOAD」將 Helper App 下載到電腦上並完成安裝。



    第2步 接著在 iPhone/iPad 上點擊「Start Searching」，再到電腦上進行授權，即可完成連線。



    第3步 以 PC 為例，在右下角展開「隱藏的圖示」並開啟「Remote for Windows」視窗，切換到「Devices」然後勾選要用來做為數字鍵的裝置。



    第4步 成功連線後，就可以開始使用 iPhone/iPad 來代替數字鍵或導航鍵了。

    最後更新：06-21, 2022 下午 3:53

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