IG 發文沒想法？就來「Snoolink」找找靈感吧！

       

有事沒事就想拍張照在 Instagram 上發文嗎？雖然發到 Instagram 上的照片比文字重要，但配上一點有料的文字，可是會有助於提升質感的哦！如果發文時實在沒想法，，

不妨就來「Snoolink」找找靈感吧！

「Snoolink」是一款專為 Instagram 準備的文字產生器，進入網站後就會自動生成一段文字，搭配照片模擬在 Instagram 上發文的效果，如果文字剛好很符合你想分享的照片情境，就可以直接複製使用，如果不適合，就可以按下按鈕重新產生其它的文字。

網站的文字資料庫中，有收錄超過 15 種不同類別的文字內容，從友誼到勵志名言，從有趣到時尚，各種類型通通都有，雖然產出的文字是英文，如果想寫中文的話，直接將它翻譯成中文再稍加潤飾，文意大多也都還是很美麗的哦！下回發文沒靈感時，可以試試看

 
  • 網站名稱：Snoolink
  • 網站網址：https://snoolink.me/caption-generator
    •  

    網頁畫面：

    開啟網頁就可以看到一則模擬 IG 貼文的內容，包含一張照片與一段英文內容，如果適用就可以直接點擊右側的按鈕複製使用，不適合就點擊「Generate New Caption」重新生成。



    若想要中文的文字內容，有時直接將英文翻譯後，再自己稍加潤飾也很不錯。

    最後更新：06-21, 2022 上午 11:49

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