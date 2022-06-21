DOVE-SYNDROME 日本可商用的免費音樂、音效素材網站

「DOVE-SYNDROME」是一個來自日本的音樂、音效素材網站，從 2013 年開站以來，已收錄 13,583 首 BGM 以及 1,275 種音效，，

作曲家有超過 250 位，所有的素材皆可免費下載使用，不需特別標註來源，個人或商業用途皆可。

除了可使用關鍵字來搜尋外，網站也有提供許多篩選條件，包含音樂長度、可循環性、各種音樂類型、曲調、樂器等，還可以透過交叉篩選更精準的幫助使用者找到符合需求的音樂素材。

主要提供 MP3 音檔格式，不需註冊登入，直接就能下載，無論是影片、遊戲、電視節目、廣告、戲劇、Podcast、廣播電台、網站、實體活動等任何地方都能自由的運用，不過它仍有一些使用上的限制，例如不可將網站上的音樂直接進行販售，更多相關規定可到網站的 License 頁面中查看。

網站畫面：

開啟網站後，可在右側使用關鍵字來搜尋 BGM 或音效。在中間的部份也有列出一些條件分類可以選用，包含新上架、人聲音樂、下載排行榜等。





或者也可以在上方點擊「BGM」、「SE」直接開啟音樂、音效的素材列表。如果想要用更多的條件來進行篩選，可以點擊右側的「標籤」圖示。





在標籤頁中，就有列出許多的篩選條件可以選用，包含音樂長度、可循環性、音樂類型、樂器類型等。如果想要用更多的條件來搜尋素材，可點入右上角的「Advanced Search」進階搜尋。





在進階搜尋功能中，就可以一次選用多種條件來搜尋，更精準找到需要的音樂素材。





點入音樂素材主頁就可以進行試聽，也可以查看到更多相關的資訊與說明。





往下拉，點擊「Go to the free (mp3) download page」，再點擊「DOWNLOAD FILE」就可以將音檔下載回來使用。