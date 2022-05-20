[限時免費]「Emoji Quiz」英文版表情符號猜字遊戲，考驗聯想力與單字量！

以 Emoji 表情符號為主題的遊戲，之前已介紹過不少，最經典的就非「123 猜猜猜」莫屬，，

「Emoji Quiz」的玩法與「123 猜猜猜」差不多，只是要猜的答案變成了英文單字，遊戲的難度依 Emoji 的數量分為三等，最簡單的每關會由 2 個表情符號組合，另外兩個難度分別就是 3 個與 4 個表情符號，關卡總數超過 1,400 關！

依關卡提供的表情符號組合，使用待選字母來拼出答案即可過關，答錯沒有關係，可以無限次的反覆嘗試，如果真的聯想不到答案，還可以使用金幣來取得提示，像是移除部份的待選字母、指定揭示其中一個字母，也可花費多一點金幣直接顯示答案。每回過關就能獲得金幣獎勵，花完了還能透過觀看廣告來免費取得。

總之，是一款玩起來很輕鬆的猜字遊戲，除了需要豐富的聯想力外，也考驗著玩家腦內的單字量，可以邊玩邊練習英文拼字十分有趣唷！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Emoji Quiz 軟體語言：英文 開發人員：Eggies 軟體性質： 限時免費，超過指定日期後將調回原價 系統支援：Android 5.1 以上版本 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Emoji Quiz」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

遊戲畫面：

開啟遊戲後，可選擇要挑戰的難度，點擊「Play」即可從第一關開始。上方會顯示表情符號提示，中間則會有幾個空格子，代表答案是由幾個字母所組成，接著在下方的待選字母區點選字母拼出正確的答案即可過關。





題目都還蠻有趣的，稍微想一下大多都可以想到答案，不過拼不拼得出來就得看每個人的功力啦！





3 個與 4 個 Emoji 的難度就會再往上提高一點，單字通常都會再更長一點。





如果真的想不出來，可以花費金幣來換取提示，可用 200 枚去除一個待選字母、100 枚揭示一個指定字母，或者花 300 枚金幣直接取得答案。