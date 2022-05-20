「Atmarket」可自訂帳號、網域名稱的 Email 轉址服務，把真實的 Email 隱藏起來！
在這個網路世代，幾乎每個人都有一個以上的 Email 信箱，而越後面申請 Email 帳號的人，，
如果還是想要擁有一個看起來獨特的 Email 帳號，可以考慮使用像「Atmarket」這樣的 Email 轉址服務，除了能自訂帳號以外，還有超多有趣、特別的網域名稱可以選擇！只要簡單完成設定，就能透過新的 Email 將信件轉寄到真實的 Email 信箱中。
支援轉址的電子信箱包含 Gmail、Outlook、Live、Yahoo、QQ、Sina……等十種，其中 Gmail 除了可以轉址收信外，還有提供寄信的服務，不過這部份還需要花費大約 5~10 分鐘的設定時間，有需要的話網站上都有相關的教學說明。
透過 Email 轉址除了可以輕鬆擁有個人化的 Email 信箱外，也可以將自己真實的 Email 帳號隱藏起來，保有更多的個人隱私。
網站名稱：Atmarket 網站網址：https://at.market/
操作畫面：
開啟網頁後，就可以在左側的文字框中輸入想要的 Email 名稱，然後按下「Browse」。
接著就可以看到各種有趣的網域名稱，在上方還有各種的篩選條件可以使用。
找到喜歡的網域名稱後，先點擊右側的「Check」。
檢測後，就可以點擊「Get」準備進行註冊。
輸入想要轉址的 Email，然後按下「Register」。
接著設定密碼後，按下「Create new account」。完成註冊後需到 Email 信箱點擊驗證網址，完成驗證後就可以開始使用信箱轉址服務了。
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如果想要使用新的 Email 來寄發信件的話，可到網頁右上角的「Setup」查看設定方式，約需花費 5~10 分鐘的時間進行設定，且目前只支援網頁版的 Gmail 信箱使用。之後如果不想再使用，可點擊「Cancel」刪除，或也可以修改接收轉址的其它 Email 帳號。