「Atmarket」可自訂帳號、網域名稱的 Email 轉址服務，把真實的 Email 隱藏起來！

在這個網路世代，幾乎每個人都有一個以上的 Email 信箱，而越後面申請 Email 帳號的人，，

可以取的信箱名稱就越來越受限，因為基本上簡單、有意義的都會被別人先取走，所以自己慣用的名稱後方通常都得再加入一些數字或是其它的字母才能成功申請，也會造成 Email 落落長一串，既沒有記憶點也不好看。

如果還是想要擁有一個看起來獨特的 Email 帳號，可以考慮使用像「Atmarket」這樣的 Email 轉址服務，除了能自訂帳號以外，還有超多有趣、特別的網域名稱可以選擇！只要簡單完成設定，就能透過新的 Email 將信件轉寄到真實的 Email 信箱中。

支援轉址的電子信箱包含 Gmail、Outlook、Live、Yahoo、QQ、Sina……等十種，其中 Gmail 除了可以轉址收信外，還有提供寄信的服務，不過這部份還需要花費大約 5~10 分鐘的設定時間，有需要的話網站上都有相關的教學說明。

透過 Email 轉址除了可以輕鬆擁有個人化的 Email 信箱外，也可以將自己真實的 Email 帳號隱藏起來，保有更多的個人隱私。

操作畫面：

開啟網頁後，就可以在左側的文字框中輸入想要的 Email 名稱，然後按下「Browse」。





接著就可以看到各種有趣的網域名稱，在上方還有各種的篩選條件可以使用。





找到喜歡的網域名稱後，先點擊右側的「Check」。





檢測後，就可以點擊「Get」準備進行註冊。





輸入想要轉址的 Email，然後按下「Register」。





接著設定密碼後，按下「Create new account」。完成註冊後需到 Email 信箱點擊驗證網址，完成驗證後就可以開始使用信箱轉址服務了。





如果想要使用新的 Email 來寄發信件的話，可到網頁右上角的「Setup」查看設定方式，約需花費 5~10 分鐘的時間進行設定，且目前只支援網頁版的 Gmail 信箱使用。之後如果不想再使用，可點擊「Cancel」刪除，或也可以修改接收轉址的其它 Email 帳號。