Shrink.media 免費的線上圖片減肥工具

以現在普遍的網路頻寬、網速來說，要傳一張圖片基本上花不了少時間，但如果圖片只是要在網路上分享，，

那麼將一張肥滋滋的圖檔先進行適當的壓縮後再傳送，效率會更高！如果你手邊就有需要壓縮的圖片，可以到「Shrink.media」這個網站來試試。

「Shrink.media」是一款圖片壓縮工具，可以透過巧妙地降低畫質與減少圖片尺寸的方式來縮減圖檔的大小，支援的圖檔格式包含 png、jpeg、jpg 以及 webp，尺寸在 5000×5000、25MB 以內的圖片都可以透過它來進行壓縮。

在網頁上使用者還可以依需求來調整圖片畫質與尺寸想要縮減的百分比，並能在保存圖片之前預覽圖檔以及壓縮後的尺寸、圖檔大小，調整到滿意的程度後，再將壓縮後的圖檔保存下來使用。操作簡單而且完全免費，另外還有提供 iOS 與 Android 版本，有需要的朋友可以參考看看。

網頁畫面：

開啟網頁後，點擊「Upload Image」選擇要壓縮的圖片，或直接將圖片拖曳到網頁中即可上傳，也可以貼上圖片的網址來上傳。





上傳後就會依預設的畫質、尺寸百分比進行縮減，在右側可看到壓縮後的成果，可在左側手動調整後，按下「Compress」再次調整，OK 的話，就可以按下「Download」將壓縮後的圖檔下載回來。