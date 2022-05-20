[限時免費] Note Yourself 像聊天一樣的待辦事項提醒工具

一般的辦待事項提醒工具是否都讓你感到都好制式、好無趣呢？那你應該來試試「Note Yourself」這款可以像在聊天一樣的待辦事項提醒工具。

「Note Yourself」建立待辦清單的介面仿造聊天室的感覺，就像在使用 LINE、Messenger、WhatsApp 之類的通訊軟體，可以為每一個不同主題開設一個專屬的聊天室，，

例如工作待辦、待購清單、回家作業等，然後就可以在聊天室中將事項一個一個記錄進去，還能分別設定提醒時間，在指定時間就會跳出通知囉！如果只是要單純拿來列清單，也可以選擇不提醒。

如果清單中有特別重要的事項，還可以透過向右滑動使用「釘選」功能，就能像在一般聊天室由自己發出的訊息一樣列在右側，看起來更醒目！如果某個主題聊天室需要優先處理，也可以將特定聊天室「釘選」在最上方，重要內容的聊天室則可選擇「上鎖」，這樣在開放該聊天室時，就需使用密碼、指紋或 Face ID 才能解鎖使用。

介面非常的簡潔，操作也很簡單，還有提供深淺兩種主題可選擇，也可設定捷徑，這樣就能透過 Siri 來快速建立新的聊天室囉！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Note Yourself 軟體語言：英文 開發人員：Rihab Mehboob 軟體性質： 限時免費，超過指定日期後將調回原價 系統支援：iOS 15.0 以上 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Note Yourself」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面：

初次開啟程式，會跳出語音捷徑的設定畫面，按下「錄製字詞」即可完成設定。或者可點擊「取消」跳過此步驟。接著可看到程式的功能說明，按下「OK」後就能正式進入使用。





點擊右上角的「+」即可新增聊天室。進入後，點擊上方的「Insert Title」可修改聊天室主題，點擊下方的文字框即可輸入待辦事項。





點擊右側的「時鐘」即可設定提醒時間，預設為 1 分鐘，也可指定其它的提醒日期與時間。





在特定訊息上方向右滑動，可選擇釘選、分享、複製與回覆。





選擇「釘選」則會將該則訊息凸顯到右側。在訊息上向左滑動則可以使用編輯與刪除功能。





選擇「回覆」的話，可在下方輸入回覆內容，呈現的效果就會像右圖，回覆的內容也可以設定提醒哦！





在聊天室選單上方向右滑動，可將清單釘選於上方、分享或上鎖。





點擊上鎖的聊天室，需要輸入密碼、指紋或 Face ID 才可進入。





在聊天室選單上方向左滑動則可刪除聊天室。當設定的提醒時間到時，就會在上方彈出提醒視窗囉！





長按左上角的「Chats」可在深淺模式中來回切換。