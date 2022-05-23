「RoboMath」數學四則運算練習工具，可隨機生成試題進行線上測驗！

       

現在有許多的學生因為疫情的關係都被迫在家進行線上學習，如果在一般學校的線上課程學習結束後，還有許多空閒的時間，，

除了可以適當的休息外，針對剛接觸數學四則運算的國小學生，也可以利用「RoboMath」這個線上工具來讓他們多做練習題，雖然大家都流行說數學不會就是不會，但基本的加減乘除還是不能放棄治療的對吧！

「RoboMath」是一個提供數學加減乘除練習的線上工具，包含練習卷與閃卡兩種練習模式，都可以自由依使用者的程度來調整練習題的難度，例如數字的位數可設定 1~4 位以及要使用的運算符號類型，可練習單一的運算符號，也可混合多種不同的運算符號來增加挑戰性。

練習卷的部份一次會生成 25 道題目，輸入完答案後，按下檢查按鈕就能立即驗證答案正確與否，並可選擇重覆練習同一道題目或生成新的題目，如果想要練習解題的速度，還可以開啟限時功能，這樣就必須在 1 分鐘之內完成所有的題目，時間到就會停止作答。

而閃卡的部份一次只會出一道題，但可以一直練習下去，直到不想再回答為止，在答題後就可立即知道是否回答正確。兩種練習方式都蠻不錯的，對於加強小朋友數學運算能力應該蠻有幫助，有需要的朋友，可以試試看。

 
  • 網站名稱：RoboMath
  • 網站網址：https://robomath.tech/
    •  

    網頁畫面：

    開啟網頁後就會預設在練習卷的模式，在上方就能設定想要練習的位數與運算符號，都是可以複選的。調整後，下方的練習題也會立即變更內容。



    接著就可以在下方進行練習，將答案手動輸入到答案格中，全部寫完再按下「Check Answers」，就可以立即檢查是否正確。



    答對或答錯一目了然！在下方還可以選擇「Redo」重新作答或「New Problem Set」練習新的題目。



    如果想增加挑戰性，可開啟上方的「Use Timer」，然後按下「Start」就會開始倒數計時 1 分鐘。1 分鐘後，就會強制中止作答。



    在上方的「Flashcards」可切換到閃卡模式，同樣可以依需求來調整位數與運算符號種類，接著就可以在下方進行練習，每回只會出一道題，但可以一直進行下去。

    最後更新：05-23, 2022 上午 11:31

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