有質又感時尚的照片編輯器！只要左右滑動，剩下的就交給「Framic」來完成！

       

在分享照片之前，幾乎每個人都喜歡在照片中加點料，就算不來個數位微整型，，

最基本的也要弄個濾鏡，看起來才更有個性！但如果覺得調整這些太麻煩，那麼「Framic」絕對會是一個不錯的選擇！

「Framic」是一款超級簡單但效果又相當時尚的照片編輯器，你只需要將照片選入，接下來就是不斷的左右滑動，就能從中找到那個最心儀、最好看、最讓人心動的編輯效果！程式提供的模版組合都非常吸晴，看起來既專業又有質感，而且只要幾秒鐘的時間就能完成！

提供的編輯組合非常多，除了單張照片，也可以組合出最多 4 張照片的拼貼畫，會自動隨機加入漏光效果、雜訊、刮痕、貼紙、各種特別的相框等，完全不用花費腦力思考如何編輯，因為它都幫你準備好了！如果覺得還差那麼一點，在程式也開放讓使用者手動調整濾鏡的部份。

雖然免費版本可以選用項目有限，但其實也足夠使用了，如果覺得用起來很不錯，想要擁有更完整的功能，再去考慮月費或年費訂閱也不遲哦！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：Framic
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Ivan Abramov
  • 官方網站：https://whatever.ru/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 12.1 以上
  • 網路需求：必須連接網路使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Framic」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
    •  

    操作畫面：

    初次開啟程式會有一些介紹，向右滑動陸續看完，最後會有訂閱引導畫面，點擊右上角的「X」即可進入免費使用。



    接著可以選擇要編輯單張或多張照片。這邊先點入「One Photo」來嘗試效果，選入照片後，程式就會自動套用，向左滑動就能看到更多不同的組合效果。在上方可切換「Stories」與「Photo」，兩者只差在完成的照片比例不同。



    部份在左下角會標示「Premium」圖示，代表為付費版本才可使用。



    在下方點擊左側的按鈕，可以手動加入濾鏡，不過選項並不是很多，其中也有幾項是付費功能。



    右側按鈕則是可以更換不同的照片，但這部份要視模版而定。以下圖所選的模版為例，就有 3 張照片可以進行置換，點擊「+」即可從相簿選取其它的照片。



    選擇多張照片的話，最多可選入 4 張。



    多張照片的使用方式也是一樣，向左滑動就能看到更多的不同的模版設計。

    最後更新：05-23, 2022 下午 12:49

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