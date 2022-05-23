「Oh My Doll」大頭娃娃風 Q 版頭像產生器

「Oh My Doll」是一款風格超級可愛的 Q 版頭像產生器，頭重腳輕的大頭娃娃設計，相當萌！使用者可以自由設定的項目很多，，

從五官、髮型、髮色到服裝、帽子、飾品等，全部都可依喜好來做調整。

幾乎所有的項目都有很多顏色可以選擇，另外還有一些比較關於個人特徵的選項，像是臉上的痣或是雀斑，男生的話也有多種鬍子造型可以選用哦！無論你是男生還是女生都可以來製作一個專屬的大頭娃娃。

完成的頭像會先保存在 App 的相簿中，可以另存於手機相簿或是透過分享的方式來進一步使用，不過產出的頭像圖片會在左下角押有 App 名稱的浮水印（如下圖），小小的影響不大，但如果很介意的話，可以考慮付費升級就能去除囉！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Oh My Doll 軟體語言：英文 開發人員：Gefos Studios SL 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 12.1 以上 / Android 5.0 以上版本 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

操作畫面：

開啟程式後，點擊「＋」就能新增頭像。從膚色開始，一步步的依自己的喜好來做調整。





幾乎每個項目都可以在頭像的右側設定想要的顏色。





無論是男生還是女生，都可以找到適合的髮型選項，男生還有多種的鬍子造型可以選擇。





另外，還可以加入一些個人特徵，像是雀斑或是痣。痣的部份還可以點擊頭像左下角的按鈕，水平翻轉不同的位置。





把五官、特徵、髮型都搞定後，就可以來穿衣服啦！分為上衣、褲子、裙子、外套，還有連身衣可以選哦！每一款服飾都有多種顏色或造型設計。





再來搭配襪子跟鞋子，還有眼鏡、腮紅、帽子、飾品等。





最後選擇一個美美的背景，就可以點擊右上角的「✓」幫它取個名字保存下來囉！





做好的頭像會保存在 App 的相簿中，點擊頭像就可以再次編輯、下載到手機相簿或是分享。