Emojilang 用表情符號學英文單字（Android）

學語言可以更有趣！「Emojilang」就結合了表情符號，要讓使用者在輕鬆的環境下學習多種不同語言的單字，目前提供包含英語、西班牙語、法語、德語、義大利語、俄語以及土耳其語，，

未來還會再加入更多其它的語言。

選擇想要學習的語言後，就會直接進入遊戲模式，題目有時只是一個單字，有時也可能會是一個句子，每道題目都會搭配 4 個表情符號選項，使用者需從其中選出與題目描述相符的表情符號，答對就可以提高正確率，反之則會扣除正確率。

題目都不會太難，可以在問答遊戲的過程中，透過圖像對於單字更加深印，不過很可惜的是在這款程式當中並有沒附上單字發音，也沒有任何的音效或背景音樂，使用起來缺少了那麼一點娛樂性，但整體來說還是蠻有趣的，大家可以來玩看看唷！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Emojilang 軟體語言：英文 開發人員：Do this! 軟體性質：免費軟體 系統支援：Android 5.0 以上版本 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「mojilang」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

操作畫面：

開啟程式時就可以選擇要學習的語言，接著就會直接進入第一題。依上方文字的描述來選出相符的表情符號。





答對上方的正確率就會增加，反之則會減少。答錯的時候，會以綠底標示出正確的答案，紅底則是剛剛所選的錯誤選項。





免費版本有每日答題數的限制，當看到右圖畫面時，就代表是該休息的時候了。





點擊右上角圖示可進入設定，這邊可調整想要顯示的表情符號分類，免費版本也僅開放部份選項可使用。想要更多的話，就需考慮付費購買完整版囉！點擊設定畫面右上角的圖示則可切換深色或淺色模式。