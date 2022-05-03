只要說出通關密語「Random Wallpaper」就幫你隨機更換手機桌布！

       

你是個喜歡求新求變的人嗎？iPhone 的桌布也想要說換就換嗎？那就加入「Random Wallpaper」這個捷徑，讓 Siri 幫你隨時隨機更換不同的桌布吧！

「Random Wallpaper」是一個很簡單的 iOS 捷徑，可以從網路上隨機取得各種精美的桌布圖片，，

並自動將它們設置為主畫面及鎖定畫面的背景桌布，不費吹灰之力就能完成。只需要在一開始給予必須的權限，之後想換桌布時，說聲「嘿 Siri, Random Wallpaper」就能在數秒內看到一張新的桌布囉！

桌布圖片的隨機取用方式是來自於之前介紹的「Lorem Picsum 」線上佔位圖服務，所以圖片的實際來源是 Upsplash 線上免費圖庫，品質絕對有保證的啦！如果喜歡經常更換桌布的話，可以來嘗試看看這個捷徑哦！

 
  • 捷徑名稱：Random Wallpaper
  • 捷徑網址：https://www.icloud.com/shortcuts/faaa58e16ac740dfb4e0b1683a73fe7f
    •  

    使用方法：

    用 iPhone 開啟上面的捷徑網址，按下「加入捷徑」，就可以將其加入。假如比較想講中文指令的話，可以在捷徑列表中，點入「Random Wapaper」右上角的選單鈕。



    將上方的捷徑名稱修改成想要的中文指令，例如「更換桌布」，然後按下「完成」。



    初次使用 Siri 呼喚它時，會需要先跟著引導「允許」兩個隱私項目。之後只要說「嘿 Siri, 更換桌布」（或其它修改的指令），就能在數秒內隨機更換桌布囉！

    最後更新：05-03, 2022 下午 4:46

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