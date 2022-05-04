QR Code Generator 對話式條碼產生器，6 個步驟即可完成！

「QR Code Generator」是由 mention 推出的 QR Code 條碼產生器，透過對話視窗的方式來一步步引導使用者製作出專屬的 QR Code，而且完全免費！個人或是商業用途皆可。使用者在一來一往的對話中，，

透過 6 個步驟，就能輕鬆完成條碼的製作。

可選擇是否要在條碼中間放入品牌 Logo，並有 4 種的條碼類型以及 6 種不同的定位符號可選擇，可自由的搭配出想要的 QR Code 外觀，最後還可以自訂條碼、定位符號以及背景的顏色，雖然內容的部份只開放輸入網址，但任何能放入網址的內容都可以變成 QR Code，除了網站、圖片，還可以是一個 PDF 檔、線上表單等，運用範圍還是很廣的。

製作完成之後，需要輸入 Email 才可獲得最終的 QR Code 圖片，QR Code 會寄送到 Email 之中，也可以在網站上直接下載。如果對輸入 Email 有疑慮的話，可搭配之前介紹過的各種臨時信箱來使用唷！

網站名稱：QR Code Generator 網站網址：https://mention.com/en/qr-code-generator/

操作畫面：

開啟網頁後，在右側就可以看到一個模擬的對話視窗，按下「Select QR code type」從選擇想要的 QR Code 類型開始製作。





點擊左右箭頭可以切換選項，有經典款跟可以加 Logo 圖的兩種選項。按下「Select」選擇想要的類型。





若選擇要加入 Logo 圖，下一個步驟就是上傳 Logo 圖片，可直接將圖片拖曳到虛線框中，或點擊「Select a file」選取檔案。





選取 Logo 圖後，按下「Send」。





接著選擇想要的條碼樣式，同樣使用左右箭頭來切換，「Select」選取。





然後選擇角落的定位符號樣式，有方形、圓角、圓形等 6 種組合可以選擇。





接著可以分別設定條碼、背景以及角落定位符號的顏色。可展開選色器自由設定。





接下來就可以輸入要放置的網址，以及輸入 Email。





最後就可以看到所製作的 QR Code 囉！按下「Download」會在新分頁中開啟，再使用滑鼠右鍵選擇「另存圖片」就能將 QR Code 保存下來了。在 Email 裡也會收到 QR Code 的圖檔。

製作完成後，別忘了要先試掃看看能否成功掃描。因為我一開始嘗試製作時，可能是使用的 Logo 圖片太大，結果造成條碼有無法掃出的狀況，更換 Logo 圖後，就沒有這個問題了，所以大家製作後一定要先試掃一下哦！