ASMR 與計算機的結合？「ASMR Calculator」讓計算也好舒壓！

       

ASMR 大多聽起來都會讓人覺得很療癒、舒壓，但與計算機的結合？這感覺就是一個很奇妙的碰撞吧！「ASMR Calculator」是一款出自日本人之手的計算機 App，每當你按下一個按鍵時，，

就可以聽到一個悅耳的聲音，讓你在計算數字的同時，也能有被療癒的感覺！

這款計算機包含了 10 種不同的聲音主題，有蔬菜、冰塊、剪刀、水滴、鍵盤、紙張等，而且每一種主題都會搭配對應的背景，讓使用者更有身歷其境的感覺。雖然計算機的功能很基本，但對於一般生活中的應用是沒有問題的，有興趣的朋友，可以試試哦！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：ASMR Calculator
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Atsushi Kotaka
  • 官方網站：https://antiqueapp.blogspot.com/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 13.0 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「ASMR Calculator」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
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    操作畫面：

    開啟程式後，就可以直接點擊使用。點擊任何按鍵都可以聽到預設的切菜聲，數字鍵與符號鍵的聲音不同，按起來真的還蠻爽快的哦！XD 點擊下方的「Choose a sound」即可選擇其它的不同的聲音主題。



    不同的主題，也會更換不同的背景唷！

    最後更新：05-04, 2022 下午 12:12

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