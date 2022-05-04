Math the Cross Math Puzzle 數學連動填空遊戲

「Math the Cross Math Puzzle」是一款長得像填字遊戲的數學運算遊戲，在一連串環環相扣的格子中，玩家需將各種的數字與運算符號填入，，

在結束時，就會一一檢驗所有的算式是否成立，並依此做為評分的依據。

遊戲的難度可以自由控制，除了有一般、困難、非常困難三種難度可選擇外，加、減、乘、除的題型也可以依需求來選擇，所以無論是剛學習數學運算的小朋友，還是已經離開學校很久的大朋友們，只要是喜歡數學遊戲的人，都可以在這裡找到挑戰的樂趣！

遊戲分為一般模式與街機模式，在一般模式中，每回的挑戰都會隨機出題，而街機模式則設計了許多的關卡，可以從最簡單的關卡一步步的向上挑戰，遊戲都會自動保存挑戰進度，隨時可以中止遊戲，下次再回來時仍可接續進行。

如果想要與好友 PK，還能將當前題目的 Puzzle ID 分享給好友，就能一起挑戰，看看誰的解題速度最快、正確率最高唷！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Math the Cross Math Puzzle 軟體語言：英文 開發人員：kittisak wongkantarakorn 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 10.0 以上 / Android 4.4 以上版本 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

打開遊戲後，在左側可以調整遊戲的難度，以及想要挑戰的運算題型。點擊「PLAY」即可進入挑戰。初次會詢問是否要觀看遊戲教學，會分蠻多個部份來進行，有需要的朋友可以按下「Yes」進一步了解。





在遊戲畫面下方會有許多的數字與運算數號卡，用拖曳的方式即可將卡片放置到想要的位置。





當所有的格子都填好後，就會詢問你是否要送出答案，如果之後想要可以自動送出的話，就將「Skip this message」勾選起來，然後再按下「Yes」。





完成檢查後，就會公佈成績。可以再繼續挑戰其它的謎題。





在首頁點入「ARCADE」即可進入街機模式，可依序挑戰各種關卡。玩法基本上差不多，但有生命值的限制，只要有錯誤產生就需扣除愛心才能繼續挑戰同一個關卡，否則就只能從第一關再重新開始。





每道謎題都可以在左下角查看它的 ID，可以將這個 ID 分享給好友，他們就可以透過「IMPORT」輸入謎題的 ID，一起挑戰同一道謎題囉！