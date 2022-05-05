「GifRun」影片轉 GIF、WebP 線上工具，最長可轉 15 秒！

「GifRun」是一個可以將 YouTube、Facebook 或其它影音平台的影片轉換為 GIF 或 WebP 動圖的線上工具，只要貼上影片網址，待數秒後就能在網站上簡單操作，取得所需的影片片段動圖，製作動態梗圖就是拿～～～麼簡單！

提供的編輯工具看似複雜，其實並不困難，先設定想要擷取的秒數，再設定起始時間點，如果沒有其它的要求，這樣基本上就完成了另外還可設定圖檔的尺寸、幀數以及疊加濾鏡效果，在動圖產出後，還能再進一步精準裁切保留需要的範圍，或是加入其它的旁白字幕。

在保存動圖之前，可預覽圖檔的大小，如果想要讓檔案瘦一點，可先從圖檔的尺寸、幀數來著手，選擇小一點的尺寸或是減少幀數都可以讓圖檔再縮小一些，可更有利於在網路上使用哦！

操作畫面：

開啟網頁後，將想要轉為動圖的影片網址貼入上方的文字框中，按下「GET VIDEO」





接著就可以開始編輯在左上方可拖曳調整桿設定要取出的影片秒數以及設定擷取的起始點點擊「PREVIEW」即可預覽擷取範圍





在右側可手動輸入想要擷取的秒數、選擇要轉出的檔案格式、動圖的尺寸（100px~520px）、幀數（5 FPS~20 FPS）以及是否要加入濾鏡效果在下方還可選擇動圖的循環方式





將滑鼠移動至「?」處，就可以查看各選項的範例圖





都調整好後，就可以按下「CREATE GIF」





待完成轉換後，就可以在右下方看到動圖效果可再進一步裁切或加入文字，在「DOWNLOAD」按鈕上則可看到檔案的大小，如果想要瘦身，就可以再調整一下圖檔尺寸或幀數，選擇 WebP 格式也可以讓檔案再更小一點沒問題的話，點擊「DOWNLOAD」就能將圖檔下載回來囉！