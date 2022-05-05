「Infinite minesweeper」沒有邊界的踩地雷遊戲，可以掃到天荒地老！

       

Windows 內建的踩地雷遊戲，在過去可是陪伴許多人度過一個又一個無聊的時光，那簡單又富有挑戰性的玩法，，

真的非常能夠殺時間，不過經典版的踩地雷，為了區分難度會有地雷數、掃雷範圍大小的限制，總是會有遊戲結束的那一刻，如果你想體驗掃都掃不完的踩地雷，那麼到「Infinite minesweeper」來準沒錯！

「Infinite minesweeper」是一款線上的踩地雷遊戲，它的掃雷範圍沒有極限，全看玩家的掃雷技巧與意志力，只要不把地雷踩爆，就能一直無限制的掃下去！不過每回合都有 3 顆心可以使用，踩爆一個地雷就會扣除一顆心，3 顆都用完的話，才會真正的 Game Over！

遊戲區的範圍雖然沒有限制，不過還是有區分難易度的，共有 4 種難度可以選擇，如果想要比較放鬆的打發時間，那麼選擇「Beginner」就準沒錯，幾乎可邊玩邊放空，但同時又很有成就感唷！提共 4 種主題色系可選擇，除了深淺主題外，還有春天與葉子兩種主題，但背景會變得有點花就是了。

而在遊戲時除了可以掃地雷外，還能找到一些隱藏在其中的建築物、設施圖片，有點在尋寶的感覺哦！喜歡踩地雷的朋友，一定要來玩看看啊！

 
  • 網站名稱：Infinite minesweeper
  • 網站網址：http://www.1000mines.com/
    •  

    網頁畫面：

    開啟網頁就會隨機展開一局，使用滑鼠左鍵點擊數字，可自動標記附近的地雷，使用滑鼠右鍵則可手動放置地雷旗子或用「？」標記可能的地雷位置。



    玩法基本上與經典版相同，不過在這裡還可以找到一些隱藏的建築物或設施圖片。



    在左上角還有一些功能項目可以使用，像是可以用目前的掃雷進度截圖分享。使用滑鼠右鍵就能將圖片另存下來。



    將游標移動到「齒輪」可切換不同的主題背景。點入「齒輪」則可以調整難度。



    每回合都有 3 顆心可以使用，不小心踩到地雷就會扣除一顆心，都用完的話就會 Game Over 了。

    最後更新：05-05, 2022 下午 1:03

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