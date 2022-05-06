「Musopen」古典音樂、樂譜免費下載，還可線上收聽！

雖然許多古典音樂樂譜的版權都已進入了公有領域，但是演奏錄製的音樂版權依然存在，為了讓更多人可以自由的取得、使用，，

位於美國加州的非盈利組織「Musopen」就建立了一個線上的古典音樂資料庫，請人演奏這些古典樂譜並錄製成音檔，開放讓所有的人都可以免費的下載、聆聽、使用甚至是二次創作，而不受版權的限制，以「讓音樂自由」為使命！

在網站上，可以使用關鍵字來搜尋想要的古典音樂以及它們的樂譜，也有提供分類以及多條件的篩選功能。所有的樂譜都可以免費下載，不過若要下載音樂音檔的話則必須加入會員，免費會員每天可下載 5 首音樂，若想要更自由的使用所有功能則可參考付費會員方案。

大多數的音樂都採 CC 授權，使用時必須標註來源，個人或商業使用皆可，不過也有一些是不可商用或是完全開放使用的 Public Domain，在下載使用時都要再仔細確認一下哦！而除了可以下載到音樂及樂譜外，如果只是單純想要收聽古典音樂，網站上也有提供電臺功能，可以直接線上收聽，或是可下載行動版本，在手機上隨時享受古典音樂的洗禮。

網頁畫面：

開啟網頁後，可直接使用關鍵字來搜尋想要的音樂或樂譜，也可以透過「音樂目錄」來尋找。





在音樂目錄下有列出一些熱門的知名音樂家、樂器、音樂類型可選用。





再往下拉一些就可以看到音樂列表，上方就可以再使用各種條件來做篩選。





點開「more filters」就可以使用「許可證」來篩選。





在音樂列表上就可以點擊試聽，每首音樂在右側都可以看到它們各自的授權方式。點擊曲名可查看更多資訊或下載樂譜。下載音樂的話則需要先註冊登入會員。





免費會員每天只可下載 5 首音樂，付費會員則沒有限制。





在右上角可切換到「樂譜」，可直接搜尋想要的樂譜。網頁上有幫使用者以作曲家、樂器、時期以及樂曲風格做分類。





在右上角切換到「電臺」就能線上收聽，或者可選擇下載行動版本，在手機上隨時收聽。