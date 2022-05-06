停課在家玩什麼？「摺紙浮船」比賽誰的船飄得遠

雖說疫情已越來越走向共存，不過當學校有多位學生確診時，還是會適當的停課採遠距教學以避免病毒大量的傳播，但在家學習的時間畢竟不比在學校長，所以會多出許多的空閒時間，而低年齡層的小朋友們該怎麼陪伴他們度過，可是每位家長們都煩惱的事

如果不希望他們長時間盯著電腦、手機、平板的話，撥些時間跟他們一起動手摺紙做玩具，也是不錯的選擇。

之前就有介紹過不少關於 摺紙 的 App 或網站教學，本篇要再介紹給大家的是「摺紙浮船」，只需要使用紙張就能摺出一艘艘的小船，摺完還可以實際放入水中飄浮，來一場看誰飄得遠、飄得久的比賽

大多數的人小時候只學過最簡單的紙船，在這款「摺紙浮船」中，提供了十種不同造型的紙船摺法，包含快艇、風帆、連結船等，全部都有 step by step 教學，跟著步驟一步步的進行，就能摺出各種不同的紙船囉！難度不會很高，大人小孩都可以輕鬆操作

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：摺紙浮船 軟體語言：英文 開發人員：Jeindevica 官方網站：https://ipqi.ru/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：Android 4.4 以上版本 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「摺紙浮船」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝

操作畫面：

開啟程式後，點擊下方的按鈕就可進入列表共有十種的紙船可以學習





點入即可看到需要幾個步驟，再點入就能開始跟著步驟摺紙船