「Shortcut Maker」任何想要快速開啟的手機功能、檔案都可以做作桌面捷徑！

Android 手機的功能雖然很多，但是有些內建的功能都藏得蠻深的，像是之前介紹過的「通知記錄」就需要點入好幾層的選單才能找到，，

又或是有些圖檔、文件檔、音檔等，想要放置在桌面上方便快速開啟，也沒辦法像使用電腦一樣，直接把檔案拖曳到桌面上就解決。不過以上說的這些，只要下載「Shortcut Maker」就通通都能幫你變成捷徑放到手機桌面上快速啟用哦！

「Shortcut Maker」是一個桌面捷徑製作工具，幾乎想得到的功能，都可以製作成捷徑，除了前面提到的各種檔案外，也可以將 App 裡的特定功能拉出來，例如可以把「全聯支付」的「會員卡/儲值金」功能加到桌面，更方便使用。另外也可以放置特定的資料夾、網址、設定功能……等。

在製作捷徑時，可自訂要放入桌面圖示，除了預設的圖片外，還可以使用其它自己喜歡的圖片來製作，有多種形狀、背景顏色可選擇，也可以自訂要顯示的捷徑名稱唷！有需要將檔案或是特定功能加入桌面的話，可以下載來試試。

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Shortcut Maker 軟體語言：英文 開發人員：Rushikesh Kamewar 軟體性質：免費軟體 系統支援：Android 7.0 以上版本 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Shortcut Maker」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

操作畫面：

開啟程式後，就能看到可加入桌面捷徑的項目類別，共有 12 種。舉例來說，要將設定的「通知記錄」加到桌面，就到「Settings」的「Settings Activities」尋找，可使用右上角的「放大鏡」輸入關鍵字來搜尋，很容易就能找到囉！





找到想要加入的功能後，就可以編輯捷徑的圖示與名稱。如果都不需要變更的話，直接點擊「Create shortcut」加入桌面即可。點入「Icon」就可以自訂圖示，下方可選用相簿中的圖片來製作。





選用喜歡的圖片後，可進行簡單的裁切，接著可切換到「Style」變更圖示的形狀。





點擊 Icon 左側的按鈕可自訂要顯示的名稱。如果想要提高隱私安全的話，可勾選「Shortcut Lock」，這樣在點擊捷徑時就必須輸入密碼或使用指紋、臉部 ID 才能開啟。最後點擊「Create shortcut」再點擊「新增」就能將捷徑加入桌面。





日後只要點擊桌面捷徑，就能直接開啟「通知記錄」啦！也可以將需要的文件檔、圖檔或是其它的設定功能加到桌面，之後都能快速啟用囉！