來這裡打開 Android 手機的「通知記錄」，不怕失手清除重要訊息！

       

當 Android 手機有通知訊息進來時，都會保留在通知欄裡等著使用者瀏覽，基本上只要不去手動滑掉或按下「清除」，它都會乖乖的待在那邊不會消失但有時候就是會不小心失手，把還沒看過的通知清光光，如果你經常幹這種事，只要將手機裡的「通知記錄」功能開啟，就不用再擔心會錯過重要通知啦！

「通知記錄」似乎是很早就存在 Android 手機裡的功能，不過一般都不會特別去打開它，而且老實說藏的地方有點深，每個手機廠牌、型號放置的位置也可能不同，但一般來說都可以在手機設定的「通知」功能選單中找到。

它必須手動開啟才會開始記錄，所以如果你有通知訊息的查詢需求，一定要先去打開這個功能哦！接下來，會以三星手機的操作介面來說明，使用其它廠牌手機的朋友，也可以試著找找，或是善用「設定」的「搜尋」功能來尋找

 

操作畫面：

打開手機的「設定」，點入「通知」後再點入「進階設定」



在功能列表中就可以找到「通知記錄」點入將右側的開關打開就會開始記錄通知



如果你實在找不到手機的「通知記錄」在哪裡，可以使用「設定」的搜尋功能，輸入關鍵字來快速尋找



之後不小心將通知清除的話，就可以再到這個地方來查看，除了會列出「最近關閉」的通知外，也會在下方列出「過去 24 小時」的通知最多就是保存 24 小時，所以要查詢也得把握時間唷！

最後更新：04-19, 2022 上午 10:40

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