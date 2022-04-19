「Find the Invisible Cow」迷因般的牛牛捉迷藏遊戲

       

「Find the Invisible Cow」是一款讓人不知道為什麼會想玩的牛牛捉迷藏遊戲，玩家們必須在一片空白的網頁中使用滑鼠四處移動，尋找隱藏在網頁裡的牛，，

當游標接近牛的時候，牛就會發出叫聲來提示玩家，距離越近，牛的叫聲就會像倒車雷達一樣，頻率越快、越大聲。

找到牛牛時就可以獲得 1 分，當累積達 5 分時，還可以解鎖下一隻動物，但想要拿到最後一種動物可就沒有那麼簡單了，必須累積 50 分才能獲得，不知道有多少玩家能在動物魔性的叫聲中支撐到最後呢？😏

如果覺得遊戲太過簡單，還可以切換成「專家模式」來試試，在這個模式中，當滑鼠游標經過動物時，就不會變成「👆」來提示你，想要找到動物正確的位置就更加困難啦！目前全球累積已有近 7 千 3 百萬隻的動物被找到，有興趣的朋友，也一起加入找牛牛的行列吧！

 
  • 網站名稱：Find the Invisible Cow
  • 網站網址：https://findtheinvisiblecow.com/
    •  

    遊戲畫面：

    打開遊戲網頁後，按下「Start Game」即可開始遊戲，不過得確認你的喇叭音效是否有開啟。在左下角可切換為其它的語言。



    使用滑鼠游標在網頁中四處移動，搭配牛的叫聲，就能成功找到牠隱藏的位置。



    當發現游標變成「小手」時，就可以點擊將牛找出來。



    找到一隻可得 1 分，累積 5 分就能解鎖下一隻動物。如果覺得太簡單，還可以切換成「Expert Mode」專家模式來提高難度。

    最後更新：04-19, 2022 上午 11:53

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