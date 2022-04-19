「NewProfliePic」美式漫畫風照片大頭貼產生器，4 種樣式、多款背景設計！

       

「NewProfliePic」是一個可透過 AI 技術將照片轉換成美式漫畫風格圖片的頭像產生器，只要將自己的照片上傳到網站上，就能在數秒內完成轉換，，

而且效果超讚！有 4 種不同的漫畫風格可選擇，比較擬真的、漫畫成份多一點的，或是可以選擇合成到模版當中。

每一款的效果都很不錯，其中三款還有不同的背景可以選擇套用，完成的頭像可以直接下載保存為 JPG 或 PNG 格式，解析度為 1080×1080，雖然其中一款只有 512×512，但在網路平台上使用都已經十分足夠。

如果覺得 AI 辨識出來的頭像範圍還不夠完美的話，在網站上還有提供「細化選區」的功能，可以讓使用者自行手動再做修正，不過嘗試過幾張不同的頭像，辨識的結果都蠻精準的，不太需要再手動調整。

除了提供網頁版可以免費使用外，習慣使用 App 的朋友，也可以到 App Store 或 Google Play 下載行動版本，載點在下方都有提供給大家囉！

 
  • 網站名稱：NewProfliePic
  • 網站網址：https://newprofilepic.com/
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本
    •  

    操作畫面：

    開啟網頁後，點擊「選擇照片」從電腦中選取想要使用的頭像照片。



    數秒後就可以看到轉換的成果，在上方可切換不同的漫畫風格。



    如果覺得 AI 辨識的不夠精準，可以點擊左下角的「人像」進入細化選區功能，手動調整頭像的選取範圍。



    其中三款還可以展開右下角的背景風格選項，套用不同的背景色。



    最後點擊「下載」就能將漫畫頭像下載回來了。

    最後更新：04-19, 2022 下午 2:56

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