[限時免費] Contacts Widget 可分組的桌面快速撥號工具

如果經常需要撥打某些電話，或是要讓長輩比較容易打電話，通常可以將幾個常用的聯絡人透過 Widget 的設置新增到桌面上，，

這樣只要點擊桌面的聯絡人圖示就能直接撥打，操作起來會方便許多。

不過 Android 內建的聯絡人小工具只能單個聯絡人新增，無法有系統的分類管理，只能透過圖示的先後排序來大致分類。若希望可以更明確的進行分類，可以考慮下載「Contacts Widget」這款桌面小工具。

「Contacts Widget」可以方便使用者新增各種不同分類群組的聯絡人到桌面上，例如可以新增家人、同事、同學、客戶……等不同的聯絡人群組，實際使用上則一樣方便，點擊群組小工具內的聯絡人圖示就能選擇撥打電話或傳送簡訊。

小工具的尺寸有 4×2 與 4×4 兩種可選擇，分類群組的數量沒有限制，可依需求自由新增。每個小工具還可以套用不同的背景與文字顏色以便區分，不過可惜的是程式標題的主色系並無法更換，所以背景色的搭配就會有些受限了。目前該 App 在 Google Play 上限時免費中，有興趣的朋友，可以把握機會下載來試試哦！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Contacts Widget 軟體語言：英文 開發人員：The Elegant apps 官方網站：https://sites.google.com/view/paidappsfree/home 軟體性質： 限時免費，超過指定日期後將調回原價 系統支援：Android 4.0.3 以上版本 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：在 Android 手機中開啟 Play 商店，搜尋「Contacts Widget」即可下載安裝，或「按這裡」從網頁遠端安裝。

使用方法：

下載安裝後，在手機桌面長按，接著選擇「Widget」，就能在清單中找到「Contacts Widget」。有兩種尺寸可以選擇，點擊需要的尺寸新增到桌面。（每款手機型號的 Widget 新增介面可能不同）





接著點入「Manage Contacts」從聯絡人清單中勾選要加入群組的聯絡人。勾選後，按下右下角的「✓」即可加入。





在「Folder name」可修改群組名稱。





最後則可以調整群組小工具的背景與文字顏色，不過受限於程式的主色系，搭配的顏色要慎選。





「Show folder name」可以選擇是否要顯示群組名稱。「Show detail on tap」預設點擊聯絡人時會顯示資訊小卡，並可選擇要打電話或傳簡訊，關閉該功能的話，點擊聯絡人就能直接撥打。設定完成後，按下「SAVE WIDGET」就能完成新增。





之後點擊桌面小工具中的聯絡人圖示，就可以選擇要打電話或傳簡訊，如前一步所提到的，關閉「Show detail on tap」的話，就能直接撥打電話。點擊群組右上角的圖示可再進入編輯群組內容。