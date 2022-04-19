[限時免費] Liquid Timer 可視化的液體計時器

       

「Liquid Timer」是一款有趣的計時器 App，它就像沙漏一樣可以讓人看見時間的流逝，不過它用的是「水」！沙漏是會隨著時間過去讓沙從細管慢慢落下，，

而「Liquid Timer」則是會讓水從螢幕的底部緩緩上升，水平面還會不停的產生小波浪，看起來還蠻療癒的。

如果不想要有被時間限制的感覺，還可以關閉顯示剩餘時間，只用水的高度來提示使用者，讓你能將注意力更集中在需要專注的事情上，這也非常適合給還沒有建立時間概念的兒童使用唷！

而除了預設的顏色組合外，程式裡還有內建十多款的主題色系可以選擇，可將水變成紅色、紫色、綠色、黃色或是其它更多不同的配色。當設定的時間到時，就會有響鈴通知，另外也會透過螢幕閃爍來提醒使用者，有興趣的朋友可以趁限時免費下載來試試。

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：Liquid Timer
  • 軟體語言：繁體中文,英文……等
  • 開發人員：Oguz Kaytanci
  • 官方網站：http://o16i.com/
  • 軟體性質：限時免費，超過指定日期後將調回原價
  • 系統支援：iOS 13.0 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Liquid Timer」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
    •  

    操作畫面：

    開啟程式後就可以設定需要的時間，按下「開始」即會開始倒數，水也會漸漸的從畫面底部上升。



    當時間倒數結束時，就會響鈴並透過螢幕閃爍來提醒使用者。



    點入左下角的「設定」，可選擇是否要「顯示剩餘時間」，也可以開啟「無限循環」功能。



    點入左下角的「主題配色」就能切換使用其它更多不同的顏色組合囉！

    最後更新：04-19, 2022 下午 5:44

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