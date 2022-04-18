[限時免費] MatrixVision 綠色代碼瀑布風格影片錄製工具

大家還記得電影《駭客任務》片頭的綠色代碼瀑布嗎？密密麻麻的一片由螢幕上方不斷傾瀉而下，相當有科技感，如果想回味一下的話，，

在下方有附上影片，有興趣的朋友可以看看。

而本文要介紹的「MatrixVision」是一個特效影片錄製工具，可以拍出像《駭客任務》片頭綠色代碼瀑布感覺的影片，解析度最高支援 1080p，開啟後就能看到鏡頭呈現綠光，影像的部份只會保留輪廓線條，看不到任何的原始色彩，再加上由螢幕上方流下的代碼瀑布，看起來十分特別。

另外程式還有支援夜間模式，在光線不足的環境下可拍下更多的細節，支援前後鏡頭轉換，拍攝完成就會自動保存到相簿中。不過目前只支援以下的 iPhone 型號使用，提供給大家參考。

iPhone XR

iPhone XS/XS Max

iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max

iPhone SE (2020)

iPhone 12/12 mini

iPhone 12 Pro/12 Pro Max

iPhone 13/13 mini

iPhone 13 Pro/13 Pro Max

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：MatrixVision 軟體語言：英文 開發人員：Valerio V. Guarino 軟體性質： 限時免費，超過指定日期後將調回原價 系統支援：iOS 15.0 以上 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

操作畫面：

開啟程式後，就可立即看到螢幕上的特效。按下「RECORD」即可開始錄影，右上角的按鈕可切換「夜間模式」，最下方的按鈕則可切換前後鏡頭。