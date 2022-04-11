Lorem Picsum 方便取得的高質感佔位圖，可自訂尺寸、加入模糊、灰階等特效

       

所謂的佔位圖就是在設計網頁排版時，會暫時用來填補版面的圖片，基本上使用什麼樣的圖片都可以，，

雖然準備起來不困難，但還是得花費一番時間，因為必須依照需求事先裁切好適當的尺寸，如果需要各種不同尺寸的佔位圖，準備起來就會有些麻煩。

不過現在有許多提供佔位圖的線上服務，只要在網址後方設定需要的尺寸，就能隨機獲得一張佔位圖，「Lorem Picsum」就是其中之一，最基礎的使用方式就是在網址加入需要的圖片寬與高即可，圖片的內容會隨機變換，使用的圖片皆來自採 CC0 授權的 Upsplash 線上免費圖庫，所以可以完全放心的取用。

而除了可以設定圖片的寬高尺寸外，若想要使用圖庫中特定的某張圖片，也可以透過加 id 來指定，另外加入灰階效果或是不同程度的模糊效果等，還有提供 API 參數，以上各種不同的使用方式在網頁中都有詳細的說明可以參考。

 
  • 網站名稱：Lorem Picsum
  • 網站網址：https://picsum.photos/
    •  

    網頁畫面：

    開啟網頁後，往下拉一點就可以看到最基本的使用方式，只要在「https://picsum.photos/」網址後方加入「寬/高」尺寸，就能獲得需要的佔位圖，若是需要正方形的圖片，那麼只需要輸入一個數字即可。



    再往下拉，可看到指定圖片的教學，只要在網址後方加上「/id/圖片編號」，後方再加上圖片寬高，就能使用特定的圖片來做為佔位圖。點擊下方的「here」可以查看圖庫列表。



    在圖庫列表中，每張圖片的右下角會列出圖片的編號，例如若想要使用編號 625 的 400×300 圖片，就可以將網址寫為「https://picsum.photos/id/625/400/300」。



    再往下還有更多的使用教學，像是靜態隨機圖片、加入灰階、模糊效果、API 參數等，有需要可再進行了解。

    最後更新：04-11, 2022 下午 4:31

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