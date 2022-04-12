「Merge Plants」合併升級組成植物小隊，打敗殭屍守護你的花園！

       

「Merge Plants」是一款休閒合併遊戲，玩家透過合併升級植物，攻擊想要入侵花園的殭屍們，，

在殭屍走到終點之前必須將他們擊退，才能一步步獲得勝利晉級。每個植物等級的攻擊力道與速度都不同，等級越高攻擊能力就越強大，想辦法加快升等的速度，就能越快的擊敗敵人！

一開始玩家可以利用的種植空間只有 5 格，需使用打敗殭屍賺取的金幣來解鎖更多的空間，最多可達 12 格，不過每個格子的攻擊範圍都不同，在初期需要策略性移動調整植物們的位置，才能達到最好的攻擊力，所以初期會有比較忙的感覺，但隨著植物等級的提升，後期就會比較輕鬆了。

每個關卡級數在晉級前，都必須打敗 BOSS，如果挑戰失敗該關卡就需再重新累積攻擊數，雖然失敗是常有的事，但只要持續的努力，最後一定會成功的！整體來說，遊戲還蠻耐玩的，畫風則有醜美醜美的，起初有點不能接受，但越看還越有點可愛呢！另外有玩家說看起來挺有《植物大戰殭屍》的感覺，不知道大家覺得像不像呢？

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：Merge Plants – Monster Defense
  • 軟體語言：英文,日文,韓文……等
  • 開發人員：ABIGAMES PTE. LTD
  • 官方網站：https://abigames.com.vn/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 10.0 以上 / Android 5.0 以上版本
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本
    •  

    遊戲畫面：

    初次進入的話會有玩法教學，總之很簡單，點擊下方的按鈕用金幣買植物，合併兩種相同等級的植物就能升級。



    當合併出新的植物時，就可以了解他們的攻擊力並獲得額外的獎勵。



    在上方可以看到目前的關卡數，下方代表每個關卡需累積的攻擊回合數，每關最後都會有個大 BOSS，打敗他才能成功晉級。每進五關還可以獲得獎勵，通過 20 關後就可以解鎖下一個章節。



    隨著遊戲的進行，會解鎖更多的輔助道具，像是可加速攻擊或延緩殭屍前進的速度等，都能夠幫助玩家提高勝利的機會。



    終點的位置是路線尾端的「金色種子」，若讓殭屍到達該處即挑戰失敗，若是在 BOSS 回合失敗了，就必須重新挑戰該回合，但能獲得一些金幣做為補償哦！

    最後更新：04-12, 2022 上午 11:36

    TAG:
    注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦先行測試，避免因為不可預知的錯誤影響工作或電腦運作。從本站下載的軟體由所屬公司提供，本站未經任何修改且無法保證軟體公司可能在新版程式中自行安插廣告程式或其他維護不當等因素而造成損害。在進行任何操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
    相關資訊

    發佈留言

    發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。