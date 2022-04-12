「Merge Plants」合併升級組成植物小隊，打敗殭屍守護你的花園！

「Merge Plants」是一款休閒合併遊戲，玩家透過合併升級植物，攻擊想要入侵花園的殭屍們，，

在殭屍走到終點之前必須將他們擊退，才能一步步獲得勝利晉級。每個植物等級的攻擊力道與速度都不同，等級越高攻擊能力就越強大，想辦法加快升等的速度，就能越快的擊敗敵人！

一開始玩家可以利用的種植空間只有 5 格，需使用打敗殭屍賺取的金幣來解鎖更多的空間，最多可達 12 格，不過每個格子的攻擊範圍都不同，在初期需要策略性移動調整植物們的位置，才能達到最好的攻擊力，所以初期會有比較忙的感覺，但隨著植物等級的提升，後期就會比較輕鬆了。

每個關卡級數在晉級前，都必須打敗 BOSS，如果挑戰失敗該關卡就需再重新累積攻擊數，雖然失敗是常有的事，但只要持續的努力，最後一定會成功的！整體來說，遊戲還蠻耐玩的，畫風則有醜美醜美的，起初有點不能接受，但越看還越有點可愛呢！另外有玩家說看起來挺有《植物大戰殭屍》的感覺，不知道大家覺得像不像呢？

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Merge Plants – Monster Defense 軟體語言：英文,日文,韓文……等 開發人員：ABIGAMES PTE. LTD 官方網站：https://abigames.com.vn/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 10.0 以上 / Android 5.0 以上版本 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

初次進入的話會有玩法教學，總之很簡單，點擊下方的按鈕用金幣買植物，合併兩種相同等級的植物就能升級。





當合併出新的植物時，就可以了解他們的攻擊力並獲得額外的獎勵。





在上方可以看到目前的關卡數，下方代表每個關卡需累積的攻擊回合數，每關最後都會有個大 BOSS，打敗他才能成功晉級。每進五關還可以獲得獎勵，通過 20 關後就可以解鎖下一個章節。





隨著遊戲的進行，會解鎖更多的輔助道具，像是可加速攻擊或延緩殭屍前進的速度等，都能夠幫助玩家提高勝利的機會。





終點的位置是路線尾端的「金色種子」，若讓殭屍到達該處即挑戰失敗，若是在 BOSS 回合失敗了，就必須重新挑戰該回合，但能獲得一些金幣做為補償哦！