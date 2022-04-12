「Toonage」可保留更多個人特色的 AI 人像卡通化工具

       

「Toonage」是一款透過 AI 人工智慧可自動將人像照片卡通化的工具，雖然這類型的 App 或線上服務很多，不過畫風上多少還是有些不同的感覺，，

這款「Toonage」產出的雖然也是卡通風格，但是保留蠻多原照片人物的特色，個人覺得效果相當不錯。

匯入照片後會自動拉近擷取頭像的部份，另外也有提供可以使用整張照片的模式，不過整張照片的轉換效果就沒有單純只有頭像的部份來得好，大家在使用時可再自行斟酌選擇囉！完成的卡通頭像可以直接保存到相簿中，也可進一步透過其它的 App 分享出去。

不過免費版本只開放 5 張頭像的儲存額度可使用，超過就會在編輯畫面加上浮水印也無法再儲存頭像。有興趣的朋友可以來嘗試看看，喜歡的話可再考慮付費購買 PRO 版本，就沒有儲存張數的限制囉！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：Toonage
  • 軟體語言：簡體中文,英文……等
  • 開發人員：Enrique Garcia
  • 官方網站：https://xcstudio.com/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 14.0 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Toonage」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
    •  

    操作畫面：

    點擊下方的「＋」從相簿中選取要轉換的照片，等待數秒的轉換即可看到成果。



    預設會拉近擷取頭像的部份，點擊左下角的按鈕可切換使用整張照片的範圍，但整張照片的轉換效果會有點走鐘。



    點擊右上角的按鈕就可以選擇保存到相簿或是分享到其它的 App。

    最後更新：04-12, 2022 下午 2:42

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