「Greendate 呷菜時刻」以蔬食出發的交友 App，找個一起吃素的好夥伴吧！

近年來以蔬食為主的餐廳越來越多，素食者在外食方面有更多元化的選擇，但是要找到一起選擇蔬食、分享心得的朋友卻可能還是不太容易，，

如果想使用一般的交友軟體，光是飲食習慣的不同也許就會造成更進一步深入了解的障礙。

如果你也有這樣的感覺，也許可以到「Greendate 呷菜時刻」來試試。它是一款專為素食者準備的交友 App，以蔬食做為出發點，所有加入的成員都是選擇植物性飲食的人，無論是全素、蛋素、奶素或是五辛素，只要是以蔬食為主的都可以到這裡來尋找志同道合的新朋友。

與一般的交友 App 一樣，可以設定想要尋找的朋友條件，包含性別、感情狀態、年齡區間、搜尋距離等，找到感興趣的對象就可以按個「愛心」進行配對，如果對方也接受，就能透過 App 裡的聊天室即時互動了解更多囉！快來找個可以一起吃素、一起分享飲食心得的好夥伴吧！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Greendate 呷菜時刻 軟體語言：繁體中文 開發人員：Minlabz Limited 官方網站：https://greendate.minlabz.com/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 13.0 以上 / Android 6.0 以上版本 網路需求：必須連接網路使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

操作畫面：

想要加入呷菜時刻的交友行列可以選擇用 Facebook 或 Google 帳號登入，接著進行一些基本的設定，包含暱稱、頭像、性別、生日等個人訊息，也可以開啟定位方便搜尋附近的用戶。





完成基本的設定後就可以正式進入程式，點入右上角可設定搜尋條件，包含性別、感性狀態、年齡、距離等。





如果想要找到理念更相近的人，將自己的個人資訊寫的越詳細會越好，由下方可切換到右側的「個人」，除了基本資料外，還可以將飲食習慣、自我介紹、偏好設定做更細節的設定。





如果感興趣的話，就可以按下「愛心」，沒興趣就按「X」即可換下一個，右側的圖示可傳送超級訊息，不過必須先經過「真人認證」才能獲得發送機會。





未經認證的話，每天也只有 3 次評分的機會哦！「真人認證」只要依照認證方法進行拍照即可。





在下方切換到「愛心」可以查看想認識自己或自己曾經按下「愛心」的用戶清單。最左下角的可切換到「聊天室」列表，之後有配對成功的話，就可以到這裡聊天囉！