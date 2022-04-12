「Greendate 呷菜時刻」以蔬食出發的交友 App，找個一起吃素的好夥伴吧！

       

近年來以蔬食為主的餐廳越來越多，素食者在外食方面有更多元化的選擇，但是要找到一起選擇蔬食、分享心得的朋友卻可能還是不太容易，，

如果想使用一般的交友軟體，光是飲食習慣的不同也許就會造成更進一步深入了解的障礙。

如果你也有這樣的感覺，也許可以到「Greendate 呷菜時刻」來試試。它是一款專為素食者準備的交友 App，以蔬食做為出發點，所有加入的成員都是選擇植物性飲食的人，無論是全素、蛋素、奶素或是五辛素，只要是以蔬食為主的都可以到這裡來尋找志同道合的新朋友。

與一般的交友 App 一樣，可以設定想要尋找的朋友條件，包含性別、感情狀態、年齡區間、搜尋距離等，找到感興趣的對象就可以按個「愛心」進行配對，如果對方也接受，就能透過 App 裡的聊天室即時互動了解更多囉！快來找個可以一起吃素、一起分享飲食心得的好夥伴吧！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：Greendate 呷菜時刻
  • 軟體語言：繁體中文
  • 開發人員：Minlabz Limited
  • 官方網站：https://greendate.minlabz.com/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 13.0 以上 / Android 6.0 以上版本
  • 網路需求：必須連接網路使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本
    •  

    操作畫面：

    想要加入呷菜時刻的交友行列可以選擇用 Facebook 或 Google 帳號登入，接著進行一些基本的設定，包含暱稱、頭像、性別、生日等個人訊息，也可以開啟定位方便搜尋附近的用戶。



    完成基本的設定後就可以正式進入程式，點入右上角可設定搜尋條件，包含性別、感性狀態、年齡、距離等。



    如果想要找到理念更相近的人，將自己的個人資訊寫的越詳細會越好，由下方可切換到右側的「個人」，除了基本資料外，還可以將飲食習慣、自我介紹、偏好設定做更細節的設定。



    如果感興趣的話，就可以按下「愛心」，沒興趣就按「X」即可換下一個，右側的圖示可傳送超級訊息，不過必須先經過「真人認證」才能獲得發送機會。



    未經認證的話，每天也只有 3 次評分的機會哦！「真人認證」只要依照認證方法進行拍照即可。



    在下方切換到「愛心」可以查看想認識自己或自己曾經按下「愛心」的用戶清單。最左下角的可切換到「聊天室」列表，之後有配對成功的話，就可以到這裡聊天囉！

    最後更新：04-12, 2022 下午 3:48

    TAG:
    注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦先行測試，避免因為不可預知的錯誤影響工作或電腦運作。從本站下載的軟體由所屬公司提供，本站未經任何修改且無法保證軟體公司可能在新版程式中自行安插廣告程式或其他維護不當等因素而造成損害。在進行任何操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
    相關資訊

    發佈留言

    發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。