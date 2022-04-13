[限時免費] Toppl. 考驗空間思考的積木轉動遊戲

「Toppl.」是一款既簡單又困難的益智遊戲，如果你的空間感、邏輯能力很強大，那麼這遊戲對你來說大概就只是一片小蛋糕。玩法很簡單，，

透過滑動來翻轉積木，讓積木可以移動到目標形狀之中就能過關。

遊戲共設計了 40 個關卡，分佈在 4 個單元之中，必須在前一個單元取得足夠的星數才能解鎖下一個單元，關卡則沒有先後的順序，如果在其中一關卡住了，可以先前往下一關來挑戰，但關卡的難度只會越來越高，請玩家們得要有心理準備，因為可能會一關卡過一關啊～

每個關卡都有最佳步數解，如果在限制步數內完成就能獲得一顆星，超過的話仍可過關，但如同前面提到的必須有足夠的星數才能解鎖更多的單元，所以努力的燃燒腦細胞吧！所有的謎題都必須由玩家自己來完成，開發者沒有提供任何的提示，玩起來真的很有挑戰性啊！喜歡這類型遊戲的朋友，快趁限時免費下載來體驗看看吧！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Toppl. 軟體語言：繁體中文,英文……等 開發人員：Pascal Monaco 官方網站：https://pascalmonaco.com/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 9.0 以上 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Toppl.」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。

遊戲畫面：

開啟遊戲後，點擊畫面任一處即可進入關卡列表。只會先解鎖第一單元的 10 個關卡，雖然沒有順序之分，但建議還是從第一關開始，先了解一下如何進行。





螢幕上滑動就能轉動積木，讓它能夠轉動並移到黑色的目標形狀即可過關。在左下角會顯示最佳步數，在步數內完成就能獲得星星。





如果超過限制步數才過關，只能拿到一個「✓」。





第一單元的積木都還算是直觀的，到了第二單就會越來越有挑戰性，積木從不同的角度看會呈現不同的形狀，該怎麼在最佳步數內將積木調整成目標形狀還得移動到指定位置，真的超級困難啊～～～