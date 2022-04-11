Facebook Messenger 也可以傳送無聲訊息了！下「關閉通知」指令再傳訊！

       

LINE 在好久之前就推出了「無聲訊息」的功能，在訊息傳送後，只有在對方瀏覽聊天室時才會發現新訊息，，

這在夜深人靜時想傳訊息又怕打擾到對方，或是不想讓對方那麼快讀取訊息的時候，都能派上用場。

而 Facebook Messenger 在最近的版本更新中也加入了這項功能，不過使用方式有點奇妙就是了，在輸入訊息前，先鍵入「/」接著就能看到「關閉通知」的功能選項，選擇後就會在訊息框前方出現「/關閉通知」，在後面接續寫下要傳送的內容後再送出，對方就不會收到通知，只有打開聊天室列表時才會看到，但「/關閉通知」這幾個字也會同時出現在訊息內，是不是感覺有那麼些尷尬呢！

不過用這個方式，對方真的不會收到通知，在夜晚想要傳訊息時，也算是個貼心的服務囉！想要使用這個功能請先確認 Messenger 已更新到最新版本，但目前測試只有在 iOS 版本中成功，Android 版本則還沒看到這個功能，有興趣的朋友可持續追蹤相關的更新資訊囉！

 

操作畫面：

在使用 Messenger 的無聲訊息功能之前，記得先確認一下是否已更新到最新版本。



接著開啟想要傳訊息的聊天室後，在訊息欄輸入「/」就可以看到「關閉通知」的選項。點選後就可以看到藍色字體的「/關閉通知」，在後方接續輸入想要傳送的文字內容後送出，對方就會收到訊息，但不會出現通知囉！

最後更新：04-11, 2022 下午 12:35

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