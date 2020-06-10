LINE Android 版「無聲訊息」新功能開放試用，傳訊息也可以超低調！

傳 LINE 給好友時，除非對方關閉通知音效或設定暫停通知，否則在訊息傳達時，對方一定都會收到通知，無論是響鈴、震動或是螢幕上彈出的訊息框，若夜深了才想到要傳訊息給對方又怕擾人清夢的話，可以來試試 LINE Labs 最近推出的「無聲訊息」實驗新功能

所謂的「無聲訊息」就是可以在不發出提醒的狀態下傳送訊息，僅適用於傳送文字、照片、影片與貼圖內容，若是傳送檔案類的訊息還是一樣會跳出通知唷！開啟功能後，在傳送訊息時，長按對話框旁的「傳送鍵」，就能選擇以無聲的方式傳送訊息。

不過用這個方式傳訊息，要先做好收不到或過好久才能收到回音的心理準備，畢竟大家都已經很習慣收到通知才去查看訊息了目前這個功能只有 Android 版本開放試用，想嘗鮮的朋友可以按照下方的步驟打開來試試看

使用方法：

第1步 切換到「主頁」點擊右上角的「齒輪」進入設定，再點入「LINE Labs」

第2步 找到「無聲訊息」並點擊右側方塊勾選啟用之後輸入訊息再長按右側的「傳送鍵」就可以選擇「無聲傳送」單擊「傳送鍵」則維持一般的傳送方式