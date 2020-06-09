有請 How 哥開金口！「HowGer 祝福產生器」免費錄製畢業影片超簡單！

每到畢業的季節，YouTuber 們就會開始陸續接到錄製畢業祝福影片的邀約，不過在台灣大大小小的學校那～～～麼多，，

要是每個都應觀眾要求拍片的話，時間上是不允許的。

因此知名 YouTuber「HowHow」就想出了一個辦法，那就是錄製一部「超萬用祝福影片」，把一些通用的祝福語幾百個國字的每個聲部都錄下來，這樣大家就可以利用這部影片中的素材來製作成各自需要的祝福影片囉！

不過，這部影片長達 30 分鐘，而且要從中一一找到需要的國字可能命會先沒了，因此就有網友製作了一個「HowGer 祝福產生器」，只要輸入需要的中文字，它就能快速的幫我們從「超萬用祝福影片」裡將這些字的片段找出來，若有破音字的部份，還可以透過手動修正，整個超方便啊！根本造福人群！

每個字還可分別調整時間長度，讓語速可以加快或變慢，調整完畢後，就可生成專屬網址分享出去囉！而除了「HowGer 祝福產生器」外，還有另一位網友製作的「Howger Generator」也是類似的服務，它的語速比較好調整，大家也可以參考看看。

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使用方法：

第1步 開啟網頁後，在右側「要說的話」中輸入想要的中文字後，按下「產生」。

 

第2步 在下方「注音檢查」就會列出所有輸入文字的注音，如果其中有破音字，可點擊「注音欄」來修正。「時間」與「長度」則可依需求來調整，基本上只要調整「長度」就能調整語速，但要注意長度不可調得太長或太短，否則可能會出現兩個音調或有吃字的狀況。

 

第3步 調整完後，可點擊「預覽」來看看效果，OK 的話，就可以「建立祝福」了。

 

第4步 點擊「複製並關閉」將專屬網址複製起來，就可以分享影片囉！（點這裡看看實際的效果）

 

最後更新：06-09, 2020 下午 5:53

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