Vemoon 主題式極簡風照片編輯器（iPhone, iPad）
「Vemoon」是一款走極簡風格的照片編輯器，它的介面排版與一般的照片編輯 App 不太一樣，其以功能主題做分類，，
每一個功能主題點入都會有相關的解說，並會放上一張原圖與編輯後的照片供使用者參考它的編輯效果。操控方式也都很直覺，幾乎不需特別學習就能直接上手，簡簡單單就能讓照片變得很好看唷！
不過其實它所提供的編輯功能，都是一般照片編輯 App 會有的，只是它的呈現方式比較特別，目前程式可免費下載，而且全功能開放無內購，也沒有廣告干擾，有興趣的朋友可以下載來試試看。
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▇ 軟體小檔案 ▇
- 軟體名稱：Vemoon
- 軟體語言：簡體中文,英文
- 開發人員：liping Zhang
- 軟體性質：免費軟體
- 系統支援：iOS 9.0 以上
- 網路需求：不需網路即可使用
- 軟體下載：在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Vemoon」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
操作畫面：
開啟程式後就可以看到第一個六宮格主題，左右滑動可切換其它的功能主題，點擊下方的「Template details」即可查看更多相關的介紹與使用範例。
選定主題後，點擊「Start」即可進入編輯畫面。以「Six Palace」六宮格拼圖為例，點入後可在下方選擇想要的佈局設計，接著再點擊「＋」一一將照片放入即可儲存並選擇分享。
操作都很簡單就不特別把每個功能的操作畫面都截圖出來，不過在下面放幾張使用前後的對比給大家參考，效果都挺不錯的哦！
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