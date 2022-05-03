哪裡買得到快篩？來「COVID-19 實名制快篩試劑地圖」快速查詢！

       

現在每天 CDC 公佈的 CVOID-19 確診人數越來越多，而且無症狀或輕症的佔絕大多數，民眾難免會擔心可能與確診者有接觸，於是家用快篩的需求量就越來越大，在開放實名制購買快篩試劑後，經常能看到藥局門口大排長龍，但就跟當初口罩實名制一樣，總是會有庫存量不足的狀況，為了不要白跑一趟，出門前先用「COVID-19 實名制快篩試劑地圖」快速查詢一下會比較好哦！

「COVID-19 實名制快篩試劑地圖」是由醫療用品廠商昭惠實業所推出的線上查詢服務，只要設定欲查詢的縣巿地區就能列出所有有在販售的藥局資訊，包含藥局名稱、地址、快篩品牌、電話以及庫存量，每 1~2 分鐘就會更新一次，可掌握即時的資訊

不過每間藥局的販售規則可能不同，有些會在特定時間才開放購買或是會先發放號碼牌等，這些相關訊息都可以在備註欄中查看，所以千萬不要看到有庫存就衝了，了解完整的購買方式，才能確保能真正買到需要的快篩試劑唷！

而除了本篇主要介紹的這個查詢工具外，在健保署的網站上還有列出其它的，有以地圖方式來呈現的，也有 LINE 聊天機器人可以加入好友查詢，相關的連結下面也有一併列出，有需要的都可以直接點擊使用。

 
  • 網站名稱：COVID-19 實名制快篩試劑地圖
  • 網站網址：https://yasco.com.tw/tw/covid19sefttest.asp
    • 其它的快篩試劑查詢工具：
    1.家用快篩熱度圖
    2.臺灣 COVID-19 家用快篩地圖
    3.全台快篩低價販賣所（LINE）
    4.藥局家用快篩試劑查詢列表
    5.COVID-19 快篩實名制地圖
    6.COVID-19 家用抗原快篩地圖
    7.快篩試劑還有嗎?
     

    操作畫面：

    打開網頁後，在上方就可以看到今天可購買的身分證尾數提醒設定好縣巿、區域後，按下「查詢購買院所資訊」就可以在下方看到所有藥局的列表



    在列表中就可以看到藥局名稱、地址、電話、快篩品牌以及庫存狀況，為了讓大家方便查詢各家藥局備註的購買方式，所以就算無庫存也會一併列出，不過會依庫存量來排序



    如果想要查詢所在位置附近的藥局資訊，可以點擊「附近的購買點」，「允許」存取位置資訊後，就能依所在位置由近至遠列出藥局的資訊，還可以自訂查詢的距離

    最後更新：05-03, 2022 下午 3:49

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