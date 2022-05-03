微軟新推出「文字轉換語音」服務，支援台灣語音、更接近真人唸稿！

文字轉語音的服務在網路上已不少見，但大多數聽起來都還是很機器人的感覺，不過這個問題在微軟 Azure 認知服務中的「文字轉換語音」服務裡，已經獲得了解決！其提供逼真的合成語音，讓語音聽起來有更自然的語調，就像真人唸稿一般！

支援 129 種不同的語言，其中也包含台灣語音，每種語言都有提供多位不同的角色可選擇，例如台灣語音就有曉臻、曉雨以及雲哲三種的語音角色可供挑選，每位角色的語調都不太一樣，還能透過說話速度以及音調的調整，變化出更多不同的聲音

在網頁中可免費試用，只要輸入文字就能立即試聽轉換後的語音，甚至還可以透過調整 SSML（語音合成標記語言），控制文字音節的差異，有興趣的都可以來試試看哦！而如果想要使用更完整的服務內容，在註冊帳號後，每個月都會有提供免費的額度可使用，或者也有用多少付多少的彈性定價可參考，這部份可到「定價」頁面中了解更多。

網站名稱：Azure 文字轉換語音 網站網址：https://azure.microsoft.com/zh-tw/services/cognitive-services/text-to-speech/

網頁畫面：

開啟網頁後，可看到文字轉換語音的相關介紹，將網頁往下拉，就能看到線上試用的區塊





在左側的文字方塊中，可輸入任何的文字，右側則可選擇語言類別、語音角色，並可調整說話速度以及音調，按下「播放」即可試聽效果





在上方還能切換到「SSML」透過語音合成標記語言，控制文字音節的差異