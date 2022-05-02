「Color Palettes Finder」用照片尋找配色靈感！輸入關鍵字快速查找

在網路上提供調色盤工具的線上服務有很多，不過像「Color Palettes Finder」那麼新奇的倒不多見，它所提供的配色組合都是來自於照片，，

從照片當中取出 4~8 種的顏色來組成色票，而搜尋的方式則是透過輸入關鍵字來找出相關的照片，聽起來是不是蠻有趣的呢？

這樣的搜尋方式可以讓使用者更精準的找到適合的配色組合，例如想要設計母親節相關的作品，就可以用「Mother」來搜尋；想要製作有神祕感的設計，就可以輸入「Mystery」或是「fantasy」等關鍵字來尋找，都可以幫助找到更多意想不到的色彩靈感。

預設是取出 6 色，依需求可以調整最少 4 色、最多 8 色，有喜歡的顏色可直接點擊取得色碼，或可將整張照片加色票以 jpg 格式保存下來。若有多個覺得不錯的配色組合，也能先保存到最愛列表，再決定最後想要使用的顏色。

色票搭配照片的呈現方式，比單純提供色票的調色盤工具讓人能感覺到更多不同層次的情感，或許也能為你的設計帶來更多不同的創意想法唷！

網站名稱：Color Palettes Finder 網站網址：https://getpalettes.com/image/

操作畫面：

開啟網頁後，在上方的搜尋欄中輸入關鍵字，按下「Search」即可搜尋相關的照片色票。雖然說輸入任何語言都可以，不過輸入英文的話，可以找到比較多符合的結果。





將滑鼠游標懸停在照片上方，就可以瀏覽完整的照片。





單擊色票上的顏色就能複製單色色碼。





有喜歡的色票就可以點擊「Download」下載回來。或者也可以先點擊右下角的「❤」加入最愛，在右側的最愛列表中並排比較，再點擊「Download」下載。