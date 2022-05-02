「Color Palettes Finder」用照片尋找配色靈感！輸入關鍵字快速查找

       

在網路上提供調色盤工具的線上服務有很多，不過像「Color Palettes Finder」那麼新奇的倒不多見，它所提供的配色組合都是來自於照片，，

從照片當中取出 4~8 種的顏色來組成色票，而搜尋的方式則是透過輸入關鍵字來找出相關的照片，聽起來是不是蠻有趣的呢？

這樣的搜尋方式可以讓使用者更精準的找到適合的配色組合，例如想要設計母親節相關的作品，就可以用「Mother」來搜尋；想要製作有神祕感的設計，就可以輸入「Mystery」或是「fantasy」等關鍵字來尋找，都可以幫助找到更多意想不到的色彩靈感。

預設是取出 6 色，依需求可以調整最少 4 色、最多 8 色，有喜歡的顏色可直接點擊取得色碼，或可將整張照片加色票以 jpg 格式保存下來。若有多個覺得不錯的配色組合，也能先保存到最愛列表，再決定最後想要使用的顏色。

色票搭配照片的呈現方式，比單純提供色票的調色盤工具讓人能感覺到更多不同層次的情感，或許也能為你的設計帶來更多不同的創意想法唷！

 
  • 網站名稱：Color Palettes Finder
  • 網站網址：https://getpalettes.com/image/
    •  

    操作畫面：

    開啟網頁後，在上方的搜尋欄中輸入關鍵字，按下「Search」即可搜尋相關的照片色票。雖然說輸入任何語言都可以，不過輸入英文的話，可以找到比較多符合的結果。



    將滑鼠游標懸停在照片上方，就可以瀏覽完整的照片。



    單擊色票上的顏色就能複製單色色碼。



    有喜歡的色票就可以點擊「Download」下載回來。或者也可以先點擊右下角的「❤」加入最愛，在右側的最愛列表中並排比較，再點擊「Download」下載。

    最後更新：05-02, 2022 下午 4:18

    TAG:
    注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦先行測試，避免因為不可預知的錯誤影響工作或電腦運作。從本站下載的軟體由所屬公司提供，本站未經任何修改且無法保證軟體公司可能在新版程式中自行安插廣告程式或其他維護不當等因素而造成損害。在進行任何操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
    相關資訊

    發佈留言

    發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。