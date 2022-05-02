「SuperInk」彩色墨水迷宮益智遊戲

「SuperInk」是一款蠻燒腦的益智遊戲，以彩色墨水為主題，在遊戲中玩家需為其創造路徑，，

讓墨水們可循著路徑傳送到同顏色的終點處即可過關。那個創造路徑的過程就像在走迷宮一樣，必須在一次又一次的錯誤中，尋找出正確的解答。

在某些關卡中會有兩種以上不同的彩色墨水，有時必須將它們融合，有時又可能要避免讓它們相遇，有時需要又需要將同顏色的墨水分割成兩個部份，有時又需結合在一起，完全得看關卡給出的謎題而定，還有時間差也是在解謎時需要考量的重點之一！

遊戲看似簡單，但實際上思考起來可是相當複雜的，需要仔細的思考，透過邏輯的判斷才能破解一個又一個棘手的難題！關卡分為 4 大主題，共有 44 關，每個主題都會有新的元素出現，非常挑戰性哦！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：SuperInk 軟體語言：英文 開發人員：Camelstack UG 官方網站：https://www.superink.app/ 軟體性質：iOS 為付費軟體 NT$33 / Android 為免費軟體 系統支援：iOS 11.0 以上 / Android 5.0 以上版本 網路需求：必須連接網路使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

遊戲畫面：

每個遊戲主題都有開放關卡讓玩家挑戰，不過初次接觸的話，還是從第一個主題開始，先了解遊戲的規則吧！進入第一關後，點擊下方的播放鍵，來看看遊戲是如何運作的吧！





實心圓是墨水，空心圓是終點，讓墨水隨著路徑到達終點就能過關了。前方若沒有路徑則會順著直線前進。





在灰色的格子，從某一邊劃到某一邊就能創造路徑，點擊路徑就能消除。接著按下播放鍵，墨水就會開始出發。





一個格子最多可以放置兩個不同的路徑，如果路徑像右圖一樣有重疊的部份，路徑則會在第一滴墨水經過之後交換順序。





還有，墨水是會融合的，紅色與藍色就會結合出紫色，但得視關卡是否需要，否則就必須小心避開避免融合。但像右圖的關卡，有兩個綠色墨水，但只有一個終點，就必須將兩個綠色墨水融合後，再一起到達終點才可過關。





遊戲中還有許多有趣的元素，像是變色墨水、分割墨水等，在遊戲關卡都會有詳細的教學說明，有興趣的朋友，快一起來挑戰吧！