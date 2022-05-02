「SuperInk」彩色墨水迷宮益智遊戲

       

「SuperInk」是一款蠻燒腦的益智遊戲，以彩色墨水為主題，在遊戲中玩家需為其創造路徑，，

讓墨水們可循著路徑傳送到同顏色的終點處即可過關。那個創造路徑的過程就像在走迷宮一樣，必須在一次又一次的錯誤中，尋找出正確的解答。

在某些關卡中會有兩種以上不同的彩色墨水，有時必須將它們融合，有時又可能要避免讓它們相遇，有時需要又需要將同顏色的墨水分割成兩個部份，有時又需結合在一起，完全得看關卡給出的謎題而定，還有時間差也是在解謎時需要考量的重點之一！

遊戲看似簡單，但實際上思考起來可是相當複雜的，需要仔細的思考，透過邏輯的判斷才能破解一個又一個棘手的難題！關卡分為 4 大主題，共有 44 關，每個主題都會有新的元素出現，非常挑戰性哦！

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：SuperInk
  • 軟體語言：英文
  • 開發人員：Camelstack UG
  • 官方網站：https://www.superink.app/
  • 軟體性質：iOS 為付費軟體 NT$33 / Android 為免費軟體
  • 系統支援：iOS 11.0 以上 / Android 5.0 以上版本
  • 網路需求：必須連接網路使用
  • 軟體下載iPhone 版本Android 版本
    •  

    遊戲畫面：

    每個遊戲主題都有開放關卡讓玩家挑戰，不過初次接觸的話，還是從第一個主題開始，先了解遊戲的規則吧！進入第一關後，點擊下方的播放鍵，來看看遊戲是如何運作的吧！



    實心圓是墨水，空心圓是終點，讓墨水隨著路徑到達終點就能過關了。前方若沒有路徑則會順著直線前進。



    在灰色的格子，從某一邊劃到某一邊就能創造路徑，點擊路徑就能消除。接著按下播放鍵，墨水就會開始出發。



    一個格子最多可以放置兩個不同的路徑，如果路徑像右圖一樣有重疊的部份，路徑則會在第一滴墨水經過之後交換順序。



    還有，墨水是會融合的，紅色與藍色就會結合出紫色，但得視關卡是否需要，否則就必須小心避開避免融合。但像右圖的關卡，有兩個綠色墨水，但只有一個終點，就必須將兩個綠色墨水融合後，再一起到達終點才可過關。



    遊戲中還有許多有趣的元素，像是變色墨水、分割墨水等，在遊戲關卡都會有詳細的教學說明，有興趣的朋友，快一起來挑戰吧！

    最後更新：05-02, 2022 下午 3:05

    TAG:
    注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦先行測試，避免因為不可預知的錯誤影響工作或電腦運作。從本站下載的軟體由所屬公司提供，本站未經任何修改且無法保證軟體公司可能在新版程式中自行安插廣告程式或其他維護不當等因素而造成損害。在進行任何操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
    相關資訊

    發佈留言

    發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。