「Text to image」使用超便利的文字轉圖片工具

若想將文字轉成圖片，一般必須透過繪圖軟體來操作，或者如果你對於視外觀設計上沒有特別要求的話，，

也能使用之前介紹過的「Image your text!」線上工具來快速處理，它能在輸入文字後，生成一張 1:1 的方形文字圖片，不過背景就只有五種顏色可以選擇，沒有其它太多可編輯的功能。

而本篇想要介紹給大家的「Text to image」是一款 Google Chrome 瀏覽器的擴充功能，在安裝後只需先選取想要轉成圖片的文字，再按下「Copy」或「Download」按鈕，就可以快速將文字轉換成圖片。

提供深色與淺色兩種模式，背景則有七種不同的漸層配色可以選擇，並可依需求調整字卡與背景的間距，使用上非常簡單，如果想在轉成圖片後直接發佈到社群平台上，甚至連儲存圖片的步驟都可以省下哦！

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：Text to image 軟體版本：1.0.0 軟體語言：英文 軟體性質：免費軟體 檔案大小：30.23KiB 系統支援：此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome） 軟體下載 ：用 Google Chrome 瀏覽器開啟「這個」網頁，點一下右上角的「加到 Chrome」按鈕即可將程式安裝到電腦中。

使用方法：

開啟下載頁後，按右上角的「加到 Chrome」再點擊「新增擴充功能」完成安裝。





接著可以到工具列的「擴充功能」列表中，將「Text to image」釘選到工具列上，方便日後使用。





點擊工具列上的「Text to image」圖示，就可以展開功能表，可以設定想要的深淺模式、間距以及背景色。





接著在網頁中選取想要轉換成圖片的文字，再按下滑鼠右鍵，在「Text to image」選擇「Copy」或「Download」，也可以在選取後，到工具列的「Text to image」下，點擊「Downlaod」就能將文字圖片保存下來。選擇「Copy」則可直接將文字圖片複製到剪貼簿中。





如果只想要像下圖這種純色背景不需要漸層的話，只要將「Padding」設置為「0px」就可以囉！





若是在社群平台發文時，想將文字轉成圖片，同樣可在輸入好文字後選取，按下滑鼠右鍵，並於「Text to image」中選擇「Copy」，就可以再使用 Ctrl + V 直接將圖片貼上使用哦！