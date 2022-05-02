「Text to image」使用超便利的文字轉圖片工具

       

若想將文字轉成圖片，一般必須透過繪圖軟體來操作，或者如果你對於視外觀設計上沒有特別要求的話，，

也能使用之前介紹過的「Image your text!」線上工具來快速處理，它能在輸入文字後，生成一張 1:1 的方形文字圖片，不過背景就只有五種顏色可以選擇，沒有其它太多可編輯的功能。

而本篇想要介紹給大家的「Text to image」是一款 Google Chrome 瀏覽器的擴充功能，在安裝後只需先選取想要轉成圖片的文字，再按下「Copy」或「Download」按鈕，就可以快速將文字轉換成圖片。

提供深色與淺色兩種模式，背景則有七種不同的漸層配色可以選擇，並可依需求調整字卡與背景的間距，使用上非常簡單，如果想在轉成圖片後直接發佈到社群平台上，甚至連儲存圖片的步驟都可以省下哦！

▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：Text to image
  • 軟體版本：1.0.0
  • 軟體語言：英文
  • 軟體性質：免費軟體
  • 檔案大小：30.23KiB
  • 系統支援：此為 Google Chrome 瀏覽器專用擴充套件（下載 Google Chrome
  • 軟體下載用 Google Chrome 瀏覽器開啟「這個」網頁，點一下右上角的「加到 Chrome」按鈕即可將程式安裝到電腦中。
    •  

    使用方法：

    開啟下載頁後，按右上角的「加到 Chrome」再點擊「新增擴充功能」完成安裝。



    接著可以到工具列的「擴充功能」列表中，將「Text to image」釘選到工具列上，方便日後使用。



    點擊工具列上的「Text to image」圖示，就可以展開功能表，可以設定想要的深淺模式、間距以及背景色。



    接著在網頁中選取想要轉換成圖片的文字，再按下滑鼠右鍵，在「Text to image」選擇「Copy」或「Download」，也可以在選取後，到工具列的「Text to image」下，點擊「Downlaod」就能將文字圖片保存下來。選擇「Copy」則可直接將文字圖片複製到剪貼簿中。



    如果只想要像下圖這種純色背景不需要漸層的話，只要將「Padding」設置為「0px」就可以囉！



    若是在社群平台發文時，想將文字轉成圖片，同樣可在輸入好文字後選取，按下滑鼠右鍵，並於「Text to image」中選擇「Copy」，就可以再使用 Ctrl + V 直接將圖片貼上使用哦！

    最後更新：05-02, 2022 上午 11:46

    TAG:
    注意事項：本站所介紹之軟體、設定或網站服務，經實際安裝測試並通過防毒軟體掃毒。但因為不同電腦環境與軟體設定可能都各有差異，建議您僅在非工作用的電腦先行測試，避免因為不可預知的錯誤影響工作或電腦運作。從本站下載的軟體由所屬公司提供，本站未經任何修改且無法保證軟體公司可能在新版程式中自行安插廣告程式或其他維護不當等因素而造成損害。在進行任何操作與設定之前，記得先行備份電腦中的重要資料，避免因為未依指示的不當操作或其他疏失造成資料毀損。當您依照本文所提供之訊息執行各種操作，表示您已閱讀此注意事項並同意自行承擔可能之風險與責任。
    相關資訊

    發佈留言

    發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。