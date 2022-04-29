「甘茶の音楽工房」來自日本的免費音樂素材庫，個人、商用皆可！

       

「甘茶の音楽工房」是一個來自日本的音樂素材網站，所有的音樂都是網站管理人甘茶的原創音樂，目前約有超過 500 首，，

包含多種曲風像是療癒的、滑稽的、暖心的、充滿幻想的、嚴肅的、雄偉的、奇怪的……，以及各種不同的樂器或流派，像是鋼琴、音樂盒、爵士樂、當代音樂、電影、電子樂、新時代等，可找到各式各樣不同的音樂素材。

網站有很詳細的分類型以使用，雖然是日文網站，不過只要將網頁語言轉換一下，基本上就沒有太大問題了。每首音樂都可以在線上試聽，在列表中也都有標示出它們的音樂長度以及檔案大小，試聽後覺得適合的話，不需要註冊帳號就能直接下載回來使用。

提供 MP3（128kbps）格式，可自由的運用在網頁、影片、遊戲、廣播等各種作品當中，但禁止銷售音樂或二次發行，不強制版權聲明，個人、商業用途皆可。如果想要了解更完整使用規則，可到網站的「利用規約」頁面做更詳盡的了解。

 
  • 網站名稱：甘茶の音楽工房
  • 網站網址：https://amachamusic.chagasi.com/
    •  

    網頁畫面：

    開啟網頁後，就可以在左側看到各種的音樂類別。日文看得辛苦的話，別忘了可以先轉換網頁語言哦！



    點入感興趣的類別就可以看到相關的音樂列表，列表中可了解每首音樂的長度以及檔案大小。點擊綠色按鈕旁的連結就可以試聽。



    如果試聽覺得很不錯，就可以直接點擊播放器右側的選單鈕，選擇「下載」將音樂保存下來。



    如果是點擊列表右下角的「下載」進入下載頁面的話，則直接在下載連結上按滑鼠右鍵，選擇「另存連結為…」即可將音樂檔案下載回來。

    最後更新：04-29, 2022 下午 3:27

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