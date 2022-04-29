「jpgRM」AI 魔術橡皮擦，幫你把圖片中不需要的都擦掉！

       

「jpgRM」自稱是 AI 魔術橡皮擦，利用 2022 年最先進人工智慧生成對抗網路 GAN 辦識圖片內容和背景，只要手動圈選出圖片中任何不需要的部分，，

它就能自動幫你擦除並填補背景內容。

基本上可運用在各種的圖片當中，例如用來去除風景照片中的各種物體、路人甲乙丙，或是移除圖片中的浮水印，擦除的效果可說是相當不錯，若覺得還有需要調整的地方，可透過反覆的塗抹來達到更好的效果！

不過雖然 AI 很強大，但面對背景過於複雜或是有特殊形狀、線條等，還是難免會有凸槌的狀況，不過整體來說已經非常厲害啦！免費版本可以下載最大 720px 的圖片，升級 VIP 的話則可下載更高解析度的 4K 圖片。手機、電腦都可以使用，手邊有照片、圖片去要擦一下的，非常推薦來試試哦！

 
  • 網站名稱：jpgRM
  • 網站網址：https://jpgrm.com/
    •  

    操作畫面：

    打開網頁後，點擊「選擇圖片」選取想要編輯的照片或圖片。



    接著將想要去除的物體圈選起來，下方可調整筆刷的粗細，圈選完成後，按下「開始」。



    很快的就能看到去除的效果，如果有覺得不太完美的地方，可透過重覆圈選去除的動作來達到更好的結果。最後點擊「下載」就能將編輯後的照片下載回來了。

    最後更新：04-29, 2022 上午 11:58

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