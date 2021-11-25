小布娃娃風格頭像產生器，男生女生都有！～Character Creator Doll Maker

       

在網路上走跳，如果不想要以真面目示人，可以使用風景、偶像明星或是寵物的照片來取代社群的大頭貼，，

或者像 LINE 及 FB 也有提供虛擬替身的功能，再不然網路上還有更多數都數不清的頭像產生器可以選擇。

不過大多數的頭像產生器無論是 Q 版還是擬真都還是以漫畫風格為主，如果你已經用膩了那些常見的頭像類型，可以來試試本篇要介紹的「Character Creator Doll Maker」。

這款頭像產生器風格極有 Blythe 小布娃娃的感覺，除了圓潤的雙頰外，還有一對水汪汪的大眼睛，可自定義膚色、眼睛、睫毛、眉型、嘴唇、髮型等，還有多種時尚的服飾配件，甚至還可與超可愛的寵物同框唷！

造型看起來都相當有質感，無論是男生還是女生都可以玩，程式開放免費下載，不過部份的選項需透過觀看廣告來取得，如果有選擇困難，只要按下隨機按鈕，程式就會自動幫你搭配出各種創意十足的造型頭像，完成後就能直接保存到相簿中使用囉！

不過「Character Creator Doll Maker」只提供 iOS 版本，另外在 Google Play 裡有找到這款「Dollicon」看起來很類似，不過名稱及開發商都不同就不確定是否為同款，總之使用 Android 手機的朋友，有興趣的話可以試試。

 
▇ 軟體小檔案 ▇
  • 軟體名稱：Character Creator Doll Maker
  • 軟體語言：英文,日文……等
  • 開發人員：Misvix d.o.o.
  • 官方網站：http://misvix.com/
  • 軟體性質：免費軟體
  • 系統支援：iOS 13.0 以上
  • 網路需求：不需網路即可使用
  • 軟體下載在 iPhone、iPad 中開啟 App Store 並搜尋「Character Creator Doll Maker」即可下載安裝，或「按這裡」透過 iTunes 安裝。
    •  

    操作畫面：

    開啟程式後，先選擇要製作男生還是女生。這些先以女生為主示範，進入後會有一個基本的模版，在下方就可以各別選擇喜歡的項目囉！包含背景、膚色、眼晴、眉型、睫毛、嘴唇……等。



    每個項目的選項都很多，雖然部份需觀看廣告後才能使用，但免費的選項也都很不錯哦！



    上衣、外套的設計，看起來也都蠻時尚的。



    還可加上文字貼紙、戴帽子、抱寵物或是拿著各種特別的物品。



    全部都完成後，就可以點擊右上角的「✓」選擇保存到相簿或是直接分享出去。



    製作過的頭像都會被保存在首頁上，可點入再次編輯改變造型哦！如果實在選擇困難，可點擊上方的隨機按鈕，讓程式為你創造驚喜！



    男生的部份也有蠻多可以調整的地方，不過眼睛上的變化就比較看不出來。

    最後更新：11-25, 2021 下午 12:11

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