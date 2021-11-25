「日語達人」跟著貓咪遊日本，輕鬆學習 N5~N1 必考單字！

「日語達人」是一款結合遊戲與學習的日文單字學習 App，收錄 JLPT 日本語檢定 N5~N1 的必考單字，以環遊日本為主題，，

設計 15 個關卡包，每個關卡包中都包含兩種題型，透過反覆的練習，可提高對單字的熟悉度。

每回合都會進行 9 道題目，挑戰終了可看到所獲得評價得點與金幣獎勵，也會再次列出該回合出現過的單字，對於還未熟悉的單字，都可以直接加入筆記本當中方便復習，每個單字都有附上日本老師的真人標準發音，對於音調的學習相當有幫助唷！

為了怕大家只單純的學習會感到無聊，開發團隊派出了可愛的貓咪來伴讀，除了經常會提供給玩家們一些關於日本的小知識外，在挑戰關卡時，也會在一旁為你加油！另外還準備了許多隱藏的成就寶物，當達成特定的成就時就能獲得。累積足夠的金幣，還可以到介面選單中解鎖更多的背景、角色與選項樣式哦！

不過免費下載僅開放兩個 N5 的關卡包可體驗，喜歡這樣的學習方式，就可以再依自己的學習需求付費解鎖更多的關卡包。

▇ 軟體小檔案 ▇ 軟體名稱：日語達人 軟體語言：繁體中文 開發人員：WeiChaoCheng 官方網站：https://jpmasterapp.weebly.com/ 軟體性質：免費軟體 系統支援：iOS 11.0 以上 / Android 5.0 以上版本 網路需求：不需網路即可使用 軟體下載 ：iPhone 版本、Android 版本

操作畫面：

進入遊戲主畫面時，貓咪都會隨機提供一些關於日本的小知識，點擊貓咪的話，可以再看更多哦！





點擊下方的「日語冒險」就可以開啟關卡包，最前面的兩個 N5 可免費使用，其它的就需要另外付費購買。





點開關卡包後就可以在上方看到問答與拼字兩種遊戲模式，可自由選擇要挑戰的項目。





每回合都有 9 題，以顯示假名與播放發音的方式出題，玩家則使用下方的答案選項來作答，答對即可進入下一題，每題都有限時，越快回答分數越高。





答錯的話，會直接給出正確答案，然後繼續下一題。





全數答對的話，就可以拿到三顆星，答錯的話就會視情況扣星。接著就能看到該回合出現過的單字題目，點擊可再次聽取發音，點擊「☆」則可加入筆記本。





拼字也一樣有許多的關卡，出題方式則是會使用中文翻譯加上日文發音，然後需使用下方的字卡來拼出正確的日語單字。





在首頁點擊「筆記本」就可以查看所有加入的單字，點擊就能聽發音，最多可保存 50 個，可使用金幣來擴增。不過目前並無法針對加入筆記本的單字來做綜合練習。





點入「成就寶物」可查收目前已達成的成就並取得寶物。









點入「更換介面」則可使用金幣來解鎖更多的背景圖案、選項樣式，角色的部份目前只有一個，不過未來會再加入新成員唷！